Desde el momento en que el Carlos Trillo, ex candidato a presidente de River, propuso levantar una escultura de más de siete metros de altura para homenajear a Marcelo Gallardo, todo el mundo River se ilusionó con poder hacerlo un 9 de diciembre. Sin embargo, diferentes problemas postergaron esta presentación.

Ahora, y cuando parecía que la obra finalmente sería instalada en los próximos meses, se conoció que surgieron nuevos inconvenientes que pondrían en problemas una pronta inauguración ya que "no importa el tiempo sino que quede 10 puntos", según le comentó Carlos Trillo a Diario Olé hace un tiempo.

En esta ocasión, el problema que surgió en la estatua de Gallardo tendría que ver con el rostro del monumento: "No me cerró y he tomado la decisión de repetir ciertas partes, agregarle pelo y mejorar detalles puntuales de la cara para embellecer la parte más importante de la obra", comentó la escultora del Muñeco.

Sosteniendo que "Gallardo es muy coqueto", la artista Mercedes Savall comentó que a la hora del ensamble "notamos algunas facciones desproporcionadas" que debían corregirse antes de realizarle la presentación al entrenador. Vale destacar que el Muñeco será el primero en ver la obra para dar su visto bueno.

De esta manera, la fecha estimada de inauguración vuelve a ser un hecho incierto ya que se desconocen los tiempos que demandarán los cambios realizados en el rostro de la escultura del deporte más grande del mundo.