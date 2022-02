Matías Suárez participó del amistoso vs. Tigre y algunos ya lo perfilaban como titular para el Superclásico, pero Marcelo Gallardo le puso un freno a los festejos de los hinchas con su declaración.

Los hinchas de River sueñan con un año repleto de títulos. Después de un mercado de pases magnífico y con la esperanza de que Julián Álvarez se quede más allá de junio, el Millonario se perfila como uno de los grandes candidatos a pelear por la Copa Libertadores. Además, Matías Suárez participó del amistoso vs. Tigre y la gente ya lo piensa como alternativa. Aunque Marcelo Gallardo le puso un freno a la euforia...

Después de mostrar un buen rendimiento ante el Matador, el cordobés continúa con su recuperación. Y si bien la gente ya lo pensaba como una alternativa de cara al Superclásico del 20 de marzo, el entrenador del equipo de Núñez bajó las expectativas.

La frase de Gallardo sobre Matías Suárez que preocupa: "Todavía está..."

Al ser consultado por Matías Suárez en la conferencia de prensa previa al duelo con Racing, Marcelo Gallardo fue claro: "La recuperación viene siendo buena, pero todavía está lejos del ideal. Tiene que ir sumando algunos amistosos. Vamos a seguir haciendo amistosos para que él vaya sumando ritmo de juego".

Además, el Muñeco cerró el tema dejando en claro que no quiere apurar su retorno: "Todavía está en una etapa de puesta a punto. Que haya jugado un amistoso no quiere decir que ya esté para jugar de manera oficial. Todavía no. Vamos a ir acompañando su evolución".