Pese a las dos victorias consecutivas de River, el Muñeco podría realizar hasta cuatro cambios en el once inicial para recibir a la Academia el próximo domingo. Uno de ellos es el ingreso de Leandro Gozález Pirez por el lesionado Martínez

Si bien todavía no se llega a denotar el nivel desplegado durante la última etapa de la Liga Profesional de Fútbol, River retomó la senda del triunfo en los últimos dos juegos. Sin embargo, esto no es suficiente para convencer a Gallardo de mantener el once titular y podría volver a meter mano en el equipo.

Aun con varios días para definir quienes saldrán a la cancha ante Racing, el próximo domingo a las 19:15 en el Estadio Monumental, Gallardo ya tiene en cuenta que deberá realizar un cambio obligatorio en el equipo por la lesión de David Martínez y por eso, incluirá a Leandro González Pirez en el once.

También en la zona defensiva, y por un motivo más técnico que de salud, Elías Gómez podría aparecer en lugar de Casco para ocupar un lugar en el once. Pese a que frente a Newell's jugó el ex Argentinos por una dolencia que sufrió Milton, el nivel que demostró podría mantenerlo en el equipo. Vale destacar que el campeón en Madrid jugó la totalidad del amistoso con Tigre.

Por otro lado, Gallardo aún parece tener algunas dudas en cuanto al juego generado por el Millonario en la mitad de cancha y por este motivo podrían venir no solo una, sino dos modificaciones en la mitad de cancha para volver a tener la pelota y el ritmo que caracteriza a sus equipos.

Con la recuperación de Agustín Palavecino, quien ingresó algunos minutos ante la Lepra, la duda del entrenador pasa por poner al ex Platense en lugar de Tomas Pochettino. Además, este cambio podría ser acompañado por la vuelta de Nicolás De La Cruz tras varios meses sin actividad, el mismo podría ser incluido por Esequiel Barco.

Con estas variantes en el once inicial, el conjunto de Marcelo Gallardo podría salir a la cancha frente a Racing con un posible: Armani; Rojas, Díaz, González Pirez, Gómez o Casco; Enzo Pérez, Fernández, Pochettino o Palavecino, Simon, Barco o De La Cruz; Álvarez.