Fue un martes negro para el mundo River. En las últimas horas se confirmó que Bruno Zuculini sufrió la rotura parcial del ligamento cruzado, por lo que ahora tendrá una recuperación que no alcanzará los 6 meses afuera de las canchas.

Luego de que River se desprendiera de Felipe Peña Biafore, quien emigró hacia Arsenal de Sarandí en búsqueda de continuidad, Martín Demichelis comenzó a trabajar junto a los directivos y la Secretaría Técnica para poder encontrar a un reemplazante.

No será sencillo, ya que en Argentina finalizó el mercado de pases y, más allá de que AFA le dará un cupo extra porque aún no se completó el 70% del campeonato, los clubes con los que el Millonario podría llegar a negociar, no van a querer desprenderse de algún futbolista.

Lógicamente, para la dirigencia riverplantese será mucho más sencillo poder negociar con algún jugador que está con el pase en su poder y aún no consiguió un nuevo destino. Y uno de los que irá a buscar Jorge Brito está peleando el campeonato: según expresó Hernán Feler en TyC Sports, "Santiago Hezze es el apuntado por la dirigencia".

En el caso de que River decida avanzar por el mediocampista de Huracán, sabe que deberá abonar una suma total de 10 millones de dólares por su cláusula de rescisión. A pesar de que aún no iniciaron la gestión, en los próximos días podría haber novedades con respecto al reemplazante de Bruno Zuculini, quien será operado durante el fin de semana.