En el fútbol argentino, todos los equipos están haciendo malabares para poder adquirir a los diferentes refuerzos que pretenden los entrenadores. La situación económica no es la mejor, por lo que todo se complica, ya que ningún futbolista está dispuesto a reducir sus pretensiones salariales. Y en River no están exentos, a pesar de haber sumado a Rodrigo Aliendro.

Con las salidas de Julián Álvarez y Enzo Fernández, la arcas del Millonario recibirán varios billetes y los directivos podrán utilizarlos para ir en búsqueda de Luis Suárez y Miguel Borja, que son los jugadores que están en plena negociación. Pero más allá de las figuras mundiales, a los directivos se les cayó la operación por uno de los mejores del país.

Hace varias semanas que desde Núñez habían activado las charlas con Talleres para quedarse con Diego Valoyes. Si bien en Córdoba lo habían tasado en una suma de 10 millones de dólares, algo que espantó a los dirigentes del Millo, habían encontrado un plan de negociación.

La idea de River era ofrecer a Cristian Ferreira (terminó yéndose a préstamo hacia Newell's) o a Felipe Peña Biafore para que adquirieran minutos, además de ceder el 45% del pase que le quedó por Federico Girotti y una pequeña suma de dinero por la que no trascendió el monto. Sin embargo, el presidente del elenco cordobés explicó su postura: "No se llegó a un acuerdo, los jugadores que ellos ofrecían no le interesaban a Talleres", confesó Andrés Fassi en diálogo con Radio La Red.

A pesar de que River se alejó por completo de la negociación por Diego Valoyes, aún no baja los brazos en el mercado de pases. Teniendo en cuenta que el próximo jueves 7 de julio finalizará el período que tienen los equipos argentinos para incorporar, a los de Núñez se le abrió otra ventana por haber transferido al exterior y tendrá tiempo de negociar por cualquier futbolista hasta el lunes 8 de agosto.