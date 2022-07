El Muñeco tuvo un fuerte cruce verbal con el árbitro, quien no dudó en sacarle la tarjeta roja a pocos minutos del final del partido contra Godoy Cruz.

Si la situación en River no podía estar peor tras la eliminación de la Copa Libertadores ante Vélez, la derrota de este domingo contra Godoy Cruz en la Liga Profesional no hizo más que agravar la crisis futbolística que está atravesando el conjunto de Marcelo Gallardo. A la espera de que se sume Miguel Borja, la mayoría de los jugadores del plantel no están entregando las respuestas que espera la gente.

El clima en el Monumental fue variando, desde los cantitos hasta el murmullo. Sin embargo, sobre el final del encuentro se escuchó desde la tribuna el famoso "movete River movete", un cantito que pone en alerta a cualquier equipo. Las ocasiones desperdiciadas y la expulsión de Rodrigo Aliendro a instancias del VAR dejaron al Millo en la lona, pero lo peor llegaría sobre el cierre.

El Muñeco masticó bronca desde el inicio del encuentro con Nicolás Lamolina y el DT explotó sobre el tiempo de descuento. El árbitro se cruzó todo el campo de juego para amonestar al entrenador, pero Gallardo se desbocó e inmediatamente vio la tarjeta roja, una imagen poco habitual desde que dirige a River.

"¿Tenés los huevos para echarme p...?", le dijo el Muñeco al juez de turno, motivo suficiente para que lo expulsara.

El director técnico de La Banda se quedó algunos segundos en su lugar y hasta le fue a hablar al cuarto árbitro, pero finalmente terminó dejando el banco de suplentes ante la ovación de la hinchada. Un signo más del mal momento que está pasando el Millonario