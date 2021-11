En su estreno como campeón de la Liga Profesional, River empató 2 a 2 ante Rosario Central en un verdadero partidazo que tuvo golazos por doquier. Marco Ruben abrió el marcador de taco, extendió la diferencia en el segundo tiempo y Agustín Palavecino se lució para dejar el duelo en igualdad. A falta de dos fechas para que termine el campeonato, el equipo de Gallardo se jugará el último título del año contra Colón por el Trofeo de Campeones 2021.

A pesar de no haber hecho goles, Emiliano Vecchio fue una de las grandes figuras del duelo que protagonizaron el Millonario y el Canalla el último domingo en el Gigante de Arroyito. El referente del equipo del "Kily" González dialogó en Cómo Te Va durante este martes y relató cómo fue su encuentro con el Muñeco en el campo de juego. "A Gallardo le agradecí por todo lo que hizo por el fútbol argentino en este último tiempo, por poner a nuestro fútbol en los primeros planos”, señaló el jugador de Rosario Central.

No es ninguna novedad decir que River se interesó en Vecchio durante el último mercado de pases, pero el futbolista estuvo decidido a quedarse en el Canalla mientras se debatía si seguir en el fútbol o no. El propio mediocampista ofensivo contó el motivo del rechazo al Millonario y reveló que un jugador de La Banda lo quiso convecer para ir a Núñez."Bruno Zuculini me dijo 'venite a jugar un añito con nosotros' jaja. Le dije que no hacía falta, que River tenía muchos jugadores en gran nivel". ¡Estuvo cerca, Bruno!

A pesar de la negativa de Vecchio, la opción de mudarse a Buenos Aires seguirá latente mientras Gallardo siga en el banco de los suplentes. De todas formas, este 2022 iniciará con un interesante mercado de pases para el Millonario luego de conocerse su clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores. El plantel tiene huecos por rellenar y según informaron en TNT Sports, son 4 las posiciones a reforzar la siguiente temporada.