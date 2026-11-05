Quién es Santiago Espíndola, la sorpresa de Ponzio en River en el duelo ante Aldosivi

En el marco de la fecha 16 del Grupo B del Torneo Apertura 2026, River visita al ya descendido Aldosivi de Mar del Plata en el Estadio José María Minella con el objetivo de lograr una victoria que le permita quedarse con el cuarto puesto de la zona y así ser local en la próxima instancia.

Para este encuentro, el entrenador del Millonario, Leonardo Ponzio, tomó una particular decisión en la mitad de la cancha, debido a que sacó del equipo a Lucas Silva tras su flojo partido ante Boca, y en su lugar ingresará Santiago Espíndola, que hará su debut en Primera División.

Categoría 2008 y oriundo de Rojas, provincia de Buenos Aires, Espíndola es una de las máximas promesas de las inferiores de River. Dentro de sus características, es un volante central diestro, que tiene buen pie, cuenta con una gran versatilidad y se anima a llegar al área rival si el contexto del partido lo permite.

Debido a la proyección que el club vio en él, Espíndola ya firmó su primer contrato como profesional. El mismo lo liga a la institución hasta el 31 de diciembre de 2030 y cuenta con una cláusula de rescisión de 100 millones de dólares por la totalidad de su pase.

Además, se identifica tanto con Enzo Pérez como con Enzo Fernández a la hora de jugar, y así lo reveló en una entrevista en 2025: “Me gusta mucho Enzo Pérez por su posicionamiento en la cancha, su recuperación, su inteligencia. También miro mucho a Enzo Fernández, que le gusta mucho llegar al área y yo lo estoy haciendo mucho también. Me identifico mucho con su juego, su llegada al área, estar siempre presente en el juego, es muy completo”.

El volante de 18 años llegó al Millonario en 2021, cuando tan solo tenía 13 años. Desde allí comenzó su recorrido en las categorías inferiores, en donde siempre fue uno de los referentes del equipo, y esto lo llevó a formar parte de los diferentes seleccionados argentinos. Sin ir más lejos, jugó los últimos Juegos Odesur, donde ganó la medalla de plata.

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Arsene Wenger destacó a Espíndola

El ex entrenador francés de Arsenal, y actual Director de Desarrollo de la FIFA, dio su listado con los seis jugadores nacidos en 2008 que cuenta con chances de ser estrellas mundiales, y dentro del mismo destacó a Espíndola, que es el único sudamericano elegido, ya que los otros cinco son europeos.

Con tan solo 24 partidos en Reserva, en los que convirtió cuatro goles y no aportó amarillas, buscará darle la razón a Wenger y demostrar en el primer equipo del Millonario que tiene el potencial para pelear por un puesto en la mitad de la cancha, una zona que le trajo dolores de cabeza a Ponzio.