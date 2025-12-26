El consejo de Miguel Borja en las redes tras su salida de River, las charlas con Boca y su inminente llegada a Cruz Azul

Miguel Borja disfruta de sus vacaciones luego de un año complicado en River y con la tranquilidad de que jugará en Cruz Azul. A modo de cierre de año, desde sus tierras, el colombiano le mandó un mensaje a todos sus seguidores con un consejo para las fiestas.

“Un campesino que se respete pasa el 24 de diciembre comiendo helado”, es la primera oración que se escucha en el video, completada por el delantero, que continuó: “Suaves, en familia. Dejen las locuras en moto, que eso no está bien, hombre“.

“Cuiden a su familia y su salud, porque andan por ahí de locos, sin casco y sin sentido. Quédense en casa. Si van a viajar (o beber), entreguen las llaves. Disfruten de su familia y de sus hijos. Cuídense, porque todo está caro… hasta el cajón“, bromeó el Colibrí.

Entre risas, cerró: “Bendiciones, gente. Aquí estamos. Un campesino que se respete come con una cucharita de estas”.

Borja jugará en Cruz Azul

Pese a haber indicado que podía abrirle la puerta a la posibilidad de jugar en Boca, Miguel Borja continuará su carrera en Cruz Azul de México. El Colibrí firmará un contrato por dos años con La Máquina Cementera y buscará relanzar su carrera luego de un 2025 muy flojo en River.

Si bien es cierto que el colombiano estuvo en el radar de Boca y que desde el Xeneize iniciaron gestiones a partir de sus declaraciones en ESPN, la realidad es que el Colibrí terminó quedándose con Cruz Azul por una cuestión económica.

