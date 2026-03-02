Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura tras el empate de River

Luego del tercer día de los partidos de la fecha 8, el Torneo Apertura 2026 empieza a llegar a la mitad de las jornadas disputadas y está más ardiente que nunca. Cada vez más cerca de la recta decisiva, ahora todas las miradas apuntan al mismo objetivo: la tabla de posiciones. Por ese motivo, vamos a repasar cómo quedó conformada después de este lunes 2 de marzo.

La gran sorpresa por el momento es que Boca está quedando eliminado. En el primer turno de la jornada, Deportivo Riestra igualó 0-0 ante Platense y poco cambió en las clasificaciones. Sin embargo, al mismo tiempo Vélez venció 1-0 a Estudiantes de La Plata y se convirtió en el líder absoluto de la zona A con 18 unidades tras ganar el duelo de punteros en un cotejo caliente en UNO.

Vélez venció a Estudiantes por el Torneo Apertura 2026.

Ya en la noche, Independiente Rivadavia y River empataron 1-1 en Mendoza, por lo que la Lepra no pudo alejarse más de sus escoltas y el Millonario tampoco logró achicar distancia con el líder. Mientras tanto, Banfield venció 2-0 a Aldosivi en un partido muy importante para la permanencia en Primera División y que le sirvió para escalar varios puestos en la tabla de posiciones del certamen.

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura

Cómo sigue la fecha 8

Martes 3 de marzo

19:00 Sarmiento – Estudiantes (RC)

19:15 Huracán – Belgrano

21:15 Atlético Tucumán – Racing