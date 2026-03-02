Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol Argentino

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura tras el empate de River

El Millonario no pudo ante Independiente Rivadavia, mientras que Vélez venció a Estudiantes y Banfield le ganó a Aldosivi.

Por Nahuel De Hoz

Seguí a Bolavip en Google!
Gonzalo Montiel, durante el duelo entre River e Independiente Rivadavia.
© @RiverPlateGonzalo Montiel, durante el duelo entre River e Independiente Rivadavia.

Luego del tercer día de los partidos de la fecha 8, el Torneo Apertura 2026 empieza a llegar a la mitad de las jornadas disputadas y está más ardiente que nunca. Cada vez más cerca de la recta decisiva, ahora todas las miradas apuntan al mismo objetivo: la tabla de posiciones. Por ese motivo, vamos a repasar cómo quedó conformada después de este lunes 2 de marzo.

Así está la lucha por el descenso en la tabla anual y promedios.

La gran sorpresa por el momento es que Boca está quedando eliminado. En el primer turno de la jornada, Deportivo Riestra igualó 0-0 ante Platense y poco cambió en las clasificaciones. Sin embargo, al mismo tiempo Vélez venció 1-0 a Estudiantes de La Plata y se convirtió en el líder absoluto de la zona A con 18 unidades tras ganar el duelo de punteros en un cotejo caliente en UNO.

Vélez venció a Estudiantes por el Torneo Apertura 2026.

Ya en la noche, Independiente Rivadavia y River empataron 1-1 en Mendoza, por lo que la Lepra no pudo alejarse más de sus escoltas y el Millonario tampoco logró achicar distancia con el líder. Mientras tanto, Banfield venció 2-0 a Aldosivi en un partido muy importante para la permanencia en Primera División y que le sirvió para escalar varios puestos en la tabla de posiciones del certamen.

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura

Cómo sigue la fecha 8

Martes 3 de marzo

19:00 Sarmiento – Estudiantes (RC)

19:15 Huracán – Belgrano

21:15 Atlético Tucumán – Racing

Independiente Rivadavia 0 vs. 0 River EN VIVO y ONLINE vía ESPN Premium por el Torneo Apertura: ¡Comenzó el partido!

ver también

Independiente Rivadavia 0 vs. 0 River EN VIVO y ONLINE vía ESPN Premium por el Torneo Apertura: ¡Comenzó el partido!

Nahuel de Hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
Toti Pasman

Si Cavani no tiene un gesto con el club, Boca debe tomar la decisión de rescindirle el contrato

ggrova
German García Grova

Acuerdo de palabra para que Eduardo Coudet sea el próximo técnico de River

Lee también
Andrada podría reencontrarse con Villa en Independiente Rivadavia
Fútbol Argentino

Andrada podría reencontrarse con Villa en Independiente Rivadavia

Quién es el árbitro de Independiente Rivadavia vs. River por el Torneo Apertura 2026
Fútbol Argentino

Quién es el árbitro de Independiente Rivadavia vs. River por el Torneo Apertura 2026

Independiente Rivadavia sufre porque Inter Miami quiere a Matías Fernández
Fútbol Argentino

Independiente Rivadavia sufre porque Inter Miami quiere a Matías Fernández

El gol de Montiel para darle el empate a River ante Independiente Rivadavia
River Plate

El gol de Montiel para darle el empate a River ante Independiente Rivadavia

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo