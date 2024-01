Armani, sobre la decisión de Borré de no venir a River: "La verdad quería que..."

La decisión de Rafael Santos Borré de no volver a River no cayó bien. Eligió la oferta de Inter de Porto Alegre para volver a Sudamérica, pese a los problemas que tiene para lograr su salida de Werder Bremen. En medio de esto, apareció la opinión de uno de los futbolistas más cercanos al colombiano, Franco Armani.

Borré estuvo en conversaciones con dirigentes del conjunto millonario durante los últimos días. Si bien hubo cierto optimismo, pese a las dificultades económicos, todo terminó de caerse en las últimas horas por la propuesta del fútbol brasileño.

Armani estuvo entre los jugadores de River que estuvo tentando al atacante colombiano para que retorne, tras su salida del club en 2021. Tal como lo reveló el columnista de Bolavip, Germán García Grova, junto a Nacho Fernández buscaron convencer a Borré desde hace tiempo para su regreso.

Ahora, con la decisión final de Borré de no volver a River, privilegiando la oferta de Inter de Porto Alegre, para ser dirigido por Eduardo Coudet, apareció la palabra de Armani.

¿Qué dijo Franco Armani sobre la decisión de Rafael Santos Borré de no volver a River?

En una entrevista con TyC Sports, Armani habló sobre Borré y su decisión final. “No tuve la oportunidad de charlar con él. Obviamente, uno no se puede meter ahí, es una decisión personal. Cada uno toma la mejor decisión. La verdad quería que Rafa nos pueda acompañar, que venga a River“, empezó diciendo.

Y continuó: “Sabemos la gran calidad que tiene como jugador, lo que es como persona, lo que nos puede llegar a dar. Es una decisión personal, familiar, me imagino también. Contra eso no se puede hacer nada“.

El experimentado arquero no hizo ningún tipo de juicio de valor respecto a la decisión de Borré. Entendió que la decisión no pasó por una cuestión de afecto contra River, sino por algo más personal. De todas maneras, el colombiano todavía no puede unirse a Inter de Porto Alegre debido a dificultades en su salida de Werder Bremen.

El club que tiene ahora al ex delantero de Deportivo Cali no quiere romper su préstamo. Su pase pertenece a Eintracht Frankfurt, club que negoció tanto con el equipo brasileño como con el ‘Millonario’.