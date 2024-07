El atacante fue reemplazado en el primer tiempo por una molestia física y es prácticamente un hecho que no estará ante el Verde el próximo domingo.

El paso de River por Mendoza dejó secuelas por todos lados. La derrota caló hondo en el cuerpo técnico, hubo rendimientos individuales impropios de un profesional y también hubo una baja por lesión: Facundo Colidio debió ser reemplazado a los 33 minutos de la primera parte y al sentarse en el banco de suplentes se colocó hielo en su rodilla. Si bien resta que se haga lo estudios para confirmar el grado de su lesión, se estima que se trata de un golpe o un esguince.

Lo que es prácticamente un hecho es que no será de la partida ante Sarmiento de Junín el próximo domingo cuando el Millonario reciba al equipo de Israel Damonte en el Monumental desde las 18.30 horas. Las alternativas que tiene Demichelis son diversas: puede insistir con un sistema que no le funcionó con tres delanteros y poner a Adam Bareiro en su lugar, que compartiría ataque con Solari y Borja.

Colidio fue reemplazado por Manuel Lanzini a los 33 minutos del primer tiempo. (Foto: Getty).

Por otro lado, y todo indica que será esta la alternativa por la que se inclinará, el DT podría optar por un mediocampista para no quedar tan descompensado, como sucedió ante Godoy Cruz el pasado miércoles. El nombre que pica en punta es el de Ignacio Fernández, quien ingresó ante el Tomba y, si bien no brilló, fue quien más claridad aportó a un equipo sin ideas y sin conducción.

¿Cómo podría formar River contra Sarmiento?

A falta de algunos días para el duelo ante Sarmiento por la octava jornada de la Liga Profesional, Demichelis podría mandar a la cancha desde el arranque a: Franco Armani; Santiago Simón, Federico Gattoni, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Rodrigo Aliendro, Felipe Peña Biafore, Nacho Fernández, Franco Mastantuono; Pablo César Solari y Miguel Ángel Borja.

Se espera un clima tenso en el Monumental

Si bien las redes sociales y lo que sucede en la cancha no siempre coincide, todo indica que el próximo domingo habrá un recibimiento complicado para Martín Demichelis. La paciencia se está terminando, ya fueron muchos los golpes recibidos ante rivales menores, el funcionamiento no aparece, hubo decisiones tanto futbolísticas como vinculadas al mercado de pases que no gustaron y el Monumental hablará con contundencia en la previa al duelo ante Sarmiento.