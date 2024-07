En 2014, el nacido en la ciudad santafesina de Rafaela llegó a las inferiores de Boca. Hizo todo el recorrido de los juveniles y luego se marchó hacia Europa. Pero en julio de 2023 llegó a River, y se generó una enorme polémica en torno a Facundo Colidio, a quien acusaron de traicionar a la institución que lo formó.

Su formaron, Diego Mazzilli, que lo llevó al Xeneize, dialogó con Planeta Boca y se refirió a lo que fue la novela del mercado de pases que se llevó a cabo hace un año: “Es un tema que me duele tocarlo. Uno quiere que los chicos que han pasado por Boca desde chicos triunfen en Boca. Él viene desde chico, se convierte en un jugador destacado y se va al Inter de Italia con una venta importantísima”, destacó el formador del atacante de 24 años.

Cuando se llevó a cabo la operación entre Inter de Milán, el Millonario y también el Xeneize, que había intentado repatriarlo, Mazzilli reveló que no sabe cómo fueron los pormenores de la operación: “Me enteré que lo quería en Boca y estaba contento. Después veo que arregló con River y no me gustó. Traté de aconsejarlo pero no me contestó los mensajes“, indicó.

Nunca más volvieron a tener contacto. Colidio jamás le respondió los llamados al captador de talentos: “Si no me contesta, uno qué puede hacer. Como descubridor de jugadores, a veces veo los partidos y digo qué bien está jugando. Su decisión y por qué la tomó, no lo sé. No sé si cambió el teléfono o no“, confesó. Pero también destacó cómo es que lleva la actualidad que tiene el atacante en el eterno rival de Boca.

“Yo trato de acompañar a los jugadores más en las malas que en las buenas. Con Facundo me pasa eso. Está en River, uno que lo conoce quiere que le vaya bien a él pero no a su equipo, jaja“, aseveró. Y completó: “Formó parte de una linda camada de jugadores en Boca. Él decidió ir a River y se respeta su decisión profesional. No tengo rencor. Respeto a su familia. Pero no hablé más nada con él, esa es la verdad”.

Facundo Colidio se formó en Boca pero ahora juega en River. (Foto: IMAGO)

El contrato de Facundo Colidio en River

Cuando se produjo el arribo de Facundo Colidio a River, los dirigentes le confeccionaron un contrato que lo une a la institución de Núñez hasta el 31 de diciembre de 2025.

¿Facundo Colidio debutó en Boca?

El inicio de Facundo Colidio en las inferiores de Boca comenzó en la 9na División, pero nunca llegó a debutar como futbolista profesional en la Primera División. De allí se marchó hacia Inter de Milán, quien lo observó en las juveniles de la Selección Argentina.