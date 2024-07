Valentín Gómez volvió a Argentina después de no pasar la revisión médica y le abrió las puertas a River: "Quiero dar un paso en mi carrera"

El domingo pasado, Martín Demichelis, tras el 2 a 2 con Lanús, se mostró ilusionado con la posibilidad de incorporar a Valentín Gómez, con quien la directiva de River ya tenía todo avanzado, nada más a la espera de los últimos detalles para la firma del contrato. ”Es una gran noticia”, esbozó el entrenador del Millonario en conferencia de prensa.

Sin embargo, pocas horas después, el panorama cambió rotundamente. En Italia, el todavía defensor de Vélez Sarsfield, no superó el examen médico, por lo que la transferencia de Liniers a Núñez quedó stand by. De igual modo, el propio futbolista, en los primeros instantes en su regreso a la Argentina, dejó en claro que no baja los brazos en su intención por vestir de rojo y blanco.

”Me gustaría jugar en River. Mi rodilla está bien, juego sin dolor”, remarcó Valentín Gómez en una conversación que mantuvo con TyC Sports en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. En esa misma línea, explicó: “La lesión fue en 2021 y es muy chica. No me voy a operar, jugaré igual”.

Asimismo, exteriorizó que parte de su deseo es dejar atrás su proceso en Vélez. “Quiero dar un paso en mi carrera y si es en River, mejor”, manifestó el zaguero central oriundo de San Miguel, que el último tiempo, además de ser vinculado con River, también sonó como incorporación del Benfica de Portugal y del Girona, dentro de un acercamiento realizado por el City Group.

Valentín Gómez en la disputa de una pelota con Miguel Borja.

Para cerrar la charla, y a la espera de que las autoridades de la institución riverplatense reevalúen su situación, Valentín Gómez admitió que no mantuvo contacto alguno con el técnico: “No hablé con Demichelis”.

River buscará recuperarse de la caída con Godoy Cruz el domingo vs. Sarmiento

River acumula tres encuentros sin victorias en la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Antes de la interrupción por la Copa América de Estados Unidos, los de Martín Demichelis cayeron 2 a 0 con Riestra como visitante. Y en el regreso a la actividad, igualaron 2 a 2 con Lanús en el Monumental y perdieron 2 a 1 con Godoy Cruz en el Estadio Malvinas Argentinas.

Por lo que la intención, claramente, es lavar la imagen del equipo con el compromiso frente a Sarmiento de este domingo 28 de julio desde las 18:30 horas en el Antonio Vespucio Liberti. Cabe mencionar que el elenco de Israel Damonte ganó 9 de los últimos 12 puntos, gracias a los triunfos sobre San Lorenzo (1 a 0), Estudiantes de La Plata (2 a 0) y Racing (1 a 0).

Así está River en la tabla de posiciones de la Liga Profesional de Fútbol

Tras el tropezón en Mendoza, River cayó al octavo lugar de la tabla de posiciones de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina. Suma 10 unidades sobre 21 posibles (3 triunfos, 3 empates y 1 derrota). El líder, por el momento, es Huracán que acumula 15.