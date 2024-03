Todo había quedado en el olvido. Los hinchas de River ya no recordaban que Miguel Borja se había enfadado con Esequiel Barco por quien ejecutaba el penal en la cancha de Atlético Tucumán, y que finalmente el ex Independiente terminó fallando en dos ocasiones.

Durante aquellos días se habló muchísimo de lo que sucedió, pero quienes se mantuvieron en silencio fueron los protagonistas. Hasta que Borja rompió el silencio y se encargó de confesar qué fue lo que ocurrió, donde también apareció un tercer actor en la escena: Facundo Colidio.

“Son momentos del partidos, momentos en los que uno por ahí… pienso que es normal que uno tiene las ganas de aportar al equipo como lo estaba haciendo Barco, que venia metiendo asistencias todos los partidos, jugando bien los 90 minutos, lo único que le faltaba era el gol porque el año pasado nos ayudó mucho”, aseveró el ex Palmeiras y Junior de Barranquilla en diálogo con ESPN Colombia sobre lo que ocurrió con el ex atacante de Independiente. A lo añadió: “Yo de pronto tenía muchas ganas de cobrar el penal, él tomó la pelota y en ningún momento lo miré cuando fui a buscar la otra pelota”.

Además, se refirió puntualmente a la acción que tuvo el ex ariete de Tigre e Inter de Milán, que fue foco de las críticas por no darle la pelota a Borja en el estadio José Fierro. “Me pareció extraño que Colidio tirara la pelota, pero yo quería llegar primero a la pelota para llegar antes que Barco al penal y yo decía ‘si llego primero, no me quita de ahí’, pero al día siguiente me le acerqué y me dijo que no me vio, que solo vio a Barco”, exclamó. Y sentenció: “Nunca tuve un roce con mis compañeros, les tengo un gran aprecio y cariño”.

Los números de Miguel Borja en River

Tras lo que fue el doblete contra Independiente Rivadavia, el delantero colombiano alcanzó los 33 goles en 70 partidos disputados con la camiseta de River. Además, asistió en 4 ocasiones.

El contrato de Miguel Borja en River

Miguel Borja aún tiene contrato con River, el cual finalizará en diciembre de 2025.