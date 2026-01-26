Con 11 jugadores como Gonzalo Montiel, River gana la Libertadores, la Intercontinental y el Mundial de Clubes

River necesita 11 jugadores como Gonzalo Montiel. Con 11 Montieles, River gana la Copa Libertadores de América cuando la juegue, la Copa Intercontinental y el Mundial de Clubes.

Tiene la camiseta de River en la piel, la siente, tiene sangre, va al frente, es goleador, es líder, es positivo, tiene personalidad. Pero la realidad es que tiene que contagiar al resto.

A ver, Franco Armani está en esa sintonía, Aníbal Moreno entró en esa sintonía, van en ese camino Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña, pero como nuevo referente del vestuario, que es Cachete Montiel, tiene que contagiar al resto.

Gonzalo Montiel, autor del gol de River ante Barracas Central. (Foto: Getty)

En definitiva, Montiel tiene que contagiar a Juan Fernando Quintero, a Sebastián Driussi, a Facundo Colidio, a Kevin Castaño, a Giuliano Galoppo, a todos los otros jugadores de River que todavía no están en la sintonía fina que quiere Marcelo Gallardo para volver a ser campeón.

De la mano de Montiel, River ganó bien contra Barracas Central en el Chiqui Tapia, con lo justo pero con justicia también. Así empezó el campeonato con el pie derecho, pero para ser campeón va a tener que mejorar mucho, tener más funcionamiento y jugar mejor.

