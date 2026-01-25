Obras en el Monumental: los cambios que verán los hinchas de River en el partido ante Gimnasia

La espera se terminó y cada vez falta menos para que los hinchas de River vuelvan al Estadio Monumental. El próximo miércoles, a partir de las 20 horas, los de Marcelo Gallardo recibirán a Gimnasia y Esgrima La Plata por la segunda fecha del Torneo Apertura. Los más de 85 mil espectadores que concurran podrán ver algunos cambios respecto al último partido que los de Núñez jugaron como locales, que fue el pasado 2 de noviembre ante el mismo rival que se medirá el miércoles que viene.

Los dos cambios más significativos que verán los hinchas en su regreso al Monumental

Ambos cambios estarán en la zona de la Belgrano. Quienes pasen por la Avenida Udaondo, ya sea para ingresar a la platea Belgrano o bien para ir rumbo a la Sívori, verán que la fachada tendrá más color. Desde hace tiempo se trabaja en la colocación de paneles metálicos blancos y rojos, con la intención de formar la bandera del club y que sea vea por fuera.

Así quedará la fachada de Belgrano una vez que esté terminada. (Foto: IG Obra Monumental).

Por otro lado, también en la misma avenida se podrá ver la fachada del nuevo restaurante que se inaugurará en las próximas semanas, será un bodegón que tendrá por nombre 1901, el año de fundación del club. Además, desde el lado de adentro se podrán observar las ventanas de dicho recinto gastronómico prácticamente desde todos los sectores.

Las ventanas de 1901, a la altura de Belgrano Media. (Foto: @LeaVaquila).

Di Carlo ratificó el anticipo de Bolavip

En diálogo con El País, Stefano Di Carlo se refirió a las obras en el Estadio Monumental y confirmó el adelanto de Bolavip respecto a la capacidad, que pasará a ser para 101 espectadores: “Vamos a continuar con las obras de infraestructura que hemos hecho en las gestiones anteriores en las que yo era dirigente. Con la ampliación del estadio. tendrá capacidad para 101 mil personas y será uno de los tres más importantes del mundo y una de las sedes de la Copa del Mundo de 2030″.

¿Cómo será el techo del Estadio Monumental?

Si bien desde River todavía no hubo un anuncio oficial y se estima que se dará entre enero y febrero de 2026, la realidad es que ya está encaminado todo para que la obra inicie antes de lo pensado. Según pudo saber Bolavip, los trabajos para techar al Estadio Monumental comenzarán en abril de 2026 con la colocación de las columnas.

La estructura del Estadio Monumental es de la década del 30, por lo que no puede recibir más peso del que ya tiene. La alternativa que se encontró en River es colocar las columnas por fuera y que ese sea el sostén del nuevo techo. Un detalle para nada menor es que el Millonario nunca perderá la localía por estas obras.

En River consideraron imprescindible que el césped del campo de juego -que fue el puntapié inicial de esta era de obras que revolucionó al club- siga recibiendo luz natural, por lo que el techo será para cubrir las tribunas, es decir que habrá protección para todos los hinchas que vayan al Monumental, pero la zona central del techo será abierta para cuidar al terreno de juego.

