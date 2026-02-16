Con bajas sensibles y jóvenes promesas, los convocados de River para debutar en la Copa Argentina ante Ciudad de Bolívar

El presente de River, luego de las durísimas derrotas ante Tigre y Argentinos Juniors, se caracteriza por las turbulencias y las incertidumbres. Para colmo, el equipo de Marcelo Gallardo continúa sin encontrar una idea de juego y el desconcierto es total y absoluto. Por ende, hay mucha preocupación entre los hinchas Millonarios.

Así las cosas, este martes, los del barrio porteño de Núñez pondrán primera marcha en una nueva edición de la Copa Argentina, más precisamente por los 32avos de final. En Villa Mercedes, provincia de San Luis, River se encontrará frente a frente con Club Ciudad de Bolívar, elenco recientemente ascendido a la Primera Nacional.

Sin ningún tipo de margen de error y con todas las miradas puestas en lo que pueda suceder dentro del campo de juego, River tratará de ganar para avanzar de fase, pero también de no dejar ningún tipo de duda ante un contrincante mucho más modesto y de otra categoría. Cualquier revés podría significar un cimbronazo definitivo.

En medio de ese panorama, este lunes, el equipo encabezado tácticamente por el Muñeco llevó adelante una nueva sesión de entrenamientos. Luego de la misma, el entrenador de River le puso punto final al misterio y confirmó la lista con todos y cada uno de los convocados para buscar la clasificación hacia la próxima fase de la Copa Argentina.

La nómina de convocados. (Foto: Prensa River)

Por empezar, hay que decir que Marcos Acuña se quedó afuera a último momento como consecuencia de un estado febril. Paralelamente, Sebastián Driussi sigue recuperándose de un desgarro y Juan Carlos Portillo no estará a disposición durante un extenso período debido a la compleja lesión padecida en La Paternal.

Por otra parte, Franco Armani sigue quedándose afuera de los concentrados, aguardando por su reaparición en el corto plazo. Por ende, se confirmó una nueva titularidad de Santiago Beltrán bajo los tres palos de River, adueñándose de la responsabilidad y relegando a Ezequiel Centurión, cuyo futuro parece ser incierto.

En contrapartida, Aníbal Moreno y Giuliano Galoppo, que habían terminado el partido contra Argentinos del pasado jueves con algunas molestias, sí fueron incluidos por Gallardo en la mencionada nómina de convocados para el choque ante Ciudad de Bolívar. De todos modos, solo el primero de ellos estaría desde el arranque.

La probable formación de River

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Paulo Díaz, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Ian Subiabre o Facundo Colidio y Agustín Ruberto o Maximiliano Salas.

¿Cuándo se juega River vs. Ciudad de Bolívar?

El partido entre River Plate y Ciudad de Bolívar, por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026, se llevará a cabo el próximo martes 17 de febrero, desde las 22 horas, en Villa Mercedes, provincia de San Luis.

