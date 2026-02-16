Otra mala noticia en River en medio de la enorme crisis futbolística que atraviesa y de la cual pareciera no poder salir. Este martes a partir de las 22 horas se enfrenta a Ciudad de Bolivar por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026, donde en un partido se define si avanza de ronda o queda eliminado. Sin embargo, se acaba de conocer que Marcos Acuña es baja para el duelo.

El compromiso que tendrá lugar en el Estadio Único del Parque La Pedrera de San Luis, corresponde a la primera fase de la competencia doméstica a encuentros de eliminación directa. Teniendo en cuenta que el Millonario acumula dos derrotas seguidas, la presencia de sus principales referentes era sumamente necesaria pero ahora se sabe que uno de ellos no podrá estar disponible para el DT.

Lo cierto es que se acaba de confirmar que Acuña no podrá viajar a San Luis para ser parte del enfrentamiento contra Ciudad de Bolivar por la Copa Argentina. Esta llamativa ausencia se debe a que padece un fuerte estado febril que le impidió realizar los entrenamientos con normalidad y, por precaución, se quedará en Buenos Aires para continuar su recuperación en el River Camp.

Marcos Acuña, defensor de River Plate. (Getty Images)

De esta manera, el campeón del mundo con la Selección Argentina no dirá presente en el primer partido por el certamen federal, en el que el conjunto de Núñez debe medirse ante un rival de una jerarquía notablemente inferior. Pero claro, la pésima actualidad y los últimos resultados generan mucha preocupación, por lo que cada baja de los jugadores es muy importante en este escenario.

Con este contexto sobre la mesa, todo indica que Matías Viña será su reemplazante, siempre y cuando se apueste por una opción similar que ocupe el lateral izquierdo de forma natural. Así las cosas, Marcelo Gallardo está ante un partido que puede ser determinante en su futuro y el cual debe pasar sin grandes sobresaltos para empezar a repuntar como líder del plantel profesional.

Matías Viña, defensor de River Plate. (Getty Images)

Cabe recordar que Acuña ya se perdió las primeras dos fechas del Torneo Apertura por lesión, por lo que es frecuente que esté ausente, motivo que llevó a la contratación de Viña. En los siguientes compromisos, el Huevo jugó 20 minutos ante Rosario Central, 45 minutos contra Tigre y 60 frente a Argentinos Juniors. Las estadísticas son evidentes, no completó ningún partido en el año.

