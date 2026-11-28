El Millonario gana en Alta Córdoba por el gol del campeón del mundo y, por ahora, accede a la semifinal del Clausura.

Instituto y River se medían en Alta Córdoba para cerrar la jornada del sábado y así definir a uno de los semifinalistas del Torneo Clausura. Cuando el partido del elenco local llamaba poderosamente la atención, sobre todo porque la actuación era muy diferente a lo que mostró en gran parte del certamen, llegó el blooper del arquero Marcos Ledesma para permitirle a los de Leonardo Ponzio ponerse en ventaja.

A la salida de un córner, el Millonario reinició la jugada y fue el juvenil Santiago Espíndola quien remató de media distancia para que el golero de la Gloria ofreciera una flojísima respuesta con un rebote muy largo que le dio la posibilidad de convertir a Gonzalo Montiel.

El lateral derecho se quedó dentro del área esperando por una opción favorable, y en lo que fue su regreso a las canchas tras la expulsión que sufrió en el Superclásico, lo hizo con una anotación para ilusionar a todos los fanáticos riverplatenses que no solo quieren el título a nivel local, sino que también sueñan con la clasificación a la próxima Copa Libertadores.

A raíz de este tanto, Cachete alcanzó los 20 goles con la camiseta de River, pero también llegó a los cuatro en lo que va del actual certamen y a los ocho festejos en 35 partidos disputados dentro del año. Sin duda alguna, un arma letal que siempre le rinde a la Banda.

¡CACHE ESTUVO ATENTO Y LA MANDÓ A GUARDAR! Ledesma dio un rebote largo tras el remate de Espíndola y Montiel aprovechó para poner el 1-0 de River vs. Instituto.



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El cuadro del Torneo Clausura