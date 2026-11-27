Leonardo Ponzio confirmó la nómina millonaria que viajará a Córdoba, en la que volverá a contar con el lateral derecho de la Selección Argentina.

Este sábado, desde las 22 horas, River enfrentará a Instituto por los 4tos de final del Torneo Clausura en Alta Córdoba. Un partido que promete y que dejará sellado al segundo semifinalista del certamen local, ya que el primero de ellos se confirmará previamente entre Vélez e Independiente.

En este contexto, luego de la práctica realizada en el Monumental durante la tarde, Leonardo Ponzio definió la lista de convocados que viajará a la capital cordobesa para buscar el pase a semifinales frente a la Gloria.

Entre las novedades aparece Gonzalo Montiel, quien ya cumplió sus dos fechas de suspensión por la expulsión en el Superclásico y volverá a estar disponible. De hecho, será titular en Alta Córdoba.

Los convocados de River vs. Instituto

ARQUEROS: Ezequiel Centurión, Santiago Beltrán.

DEFNESORES: Tobías Ramírez, Francisco Ortega, Lautaro Rivero, Giovanni González, Marcos Acuña, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel.

VOLANTES: Mauro Arambarri, Thiago Almada, Juan Cruz Meza, Lautaro Pereyra, Tomás Galván, Santiago Espíndola, Lucas Silva, Tobías Andrada.

DELANTEROS: Sebastián Driussi, Ángel Correa, Lucas Beltrán, Rafael Santos Borré, Felipe Esquivel.

La posible formación de River

El Millonario saldría a la cancha con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Santiago Espíndola, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán o Sebastián Driussi.

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El arbitraje de Instituto – River

Árbitro: Nazareno Arasa

Asistente 1: Facundo Rodríguez

Asistente 2: Miguel Savorani

Cuarto árbitro: Brian Ferreyra

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Laura Fortunato

Días y horarios de los cuartos de final

SÁBADO 28 DE NOVIEMBRE

20:00 – Vélez Sarsfield vs. Independiente

22:00 – Instituto de Córdoba vs. River Plate

DOMINGO 29 DE NOVIEMBRE

17:30 – Rosario Central vs. Barracas Central

20:30 – Boca Juniors vs. Gimnasia La Plata