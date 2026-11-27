Este sábado, desde las 22 horas, River enfrentará a Instituto por los 4tos de final del Torneo Clausura en Alta Córdoba. Un partido que promete y que dejará sellado al segundo semifinalista del certamen local, ya que el primero de ellos se confirmará previamente entre Vélez e Independiente.
En este contexto, luego de la práctica realizada en el Monumental durante la tarde, Leonardo Ponzio definió la lista de convocados que viajará a la capital cordobesa para buscar el pase a semifinales frente a la Gloria.
Entre las novedades aparece Gonzalo Montiel, quien ya cumplió sus dos fechas de suspensión por la expulsión en el Superclásico y volverá a estar disponible. De hecho, será titular en Alta Córdoba.
Maidana bancó a Ponzio y pidió por su continuidad como DT de River: “Ojalá pueda seguir demostrando que quiere al club”
Los convocados de River vs. Instituto
- ARQUEROS: Ezequiel Centurión, Santiago Beltrán.
- DEFNESORES: Tobías Ramírez, Francisco Ortega, Lautaro Rivero, Giovanni González, Marcos Acuña, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel.
- VOLANTES: Mauro Arambarri, Thiago Almada, Juan Cruz Meza, Lautaro Pereyra, Tomás Galván, Santiago Espíndola, Lucas Silva, Tobías Andrada.
- DELANTEROS: Sebastián Driussi, Ángel Correa, Lucas Beltrán, Rafael Santos Borré, Felipe Esquivel.
La posible formación de River
El Millonario saldría a la cancha con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Santiago Espíndola, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán o Sebastián Driussi.
El arbitraje de Instituto – River
- Árbitro: Nazareno Arasa
- Asistente 1: Facundo Rodríguez
- Asistente 2: Miguel Savorani
- Cuarto árbitro: Brian Ferreyra
- VAR: Lucas Novelli
- AVAR: Laura Fortunato
Días y horarios de los cuartos de final
SÁBADO 28 DE NOVIEMBRE
- 20:00 – Vélez Sarsfield vs. Independiente
- 22:00 – Instituto de Córdoba vs. River Plate
DOMINGO 29 DE NOVIEMBRE
- 17:30 – Rosario Central vs. Barracas Central
- 20:30 – Boca Juniors vs. Gimnasia La Plata