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River selló su clasificación a la Copa Sudamericana: Qué chances le quedan para meterse en la Copa Libertadores

Concluida su participación en la Tabla Anual, River Plate sabe perfectamente cuál es el único camino para meterse en la Copa Libertadores del 2027.

Santiago Beltrán, arquero de River Plate.
© Getty ImagesSantiago Beltrán, arquero de River Plate.

El triunfo en Mar del Plata frente a Aldosivi selló la clasificación de River Plate a la Copa Sudamericana, pero aún queda una esperanza para que el Millonario se meta en la Copa Libertadores 2027. El sueño de que se liberen cupos y River pueda entrar “por la ventana” se terminó.

Hay un solo camino para que el club de Núñez dispute el máximo torneo continental: ganar el Torneo Clausura. Aunque River aún puede perder el cuarto puesto y la localía en los octavos de final, el Millonario sigue vivo en el plano doméstico y está a tan solo cuatro partidos de consagrarse, cambiar la imagen que dejó un 2026 desafiante y meterse en la Copa Libertadores del próximo año. Es eso o nada, al menos en sentido figurado, porque River ya está clasificado a la Sudamericana, aunque eso deja un sabor a poco entre la hinchada millonaria.

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Federico O'donnell
Federico O'donnell
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