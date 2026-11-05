River selló su clasificación a la Copa Sudamericana: Qué chances le quedan para meterse en la Copa Libertadores

El triunfo en Mar del Plata frente a Aldosivi selló la clasificación de River Plate a la Copa Sudamericana, pero aún queda una esperanza para que el Millonario se meta en la Copa Libertadores 2027. El sueño de que se liberen cupos y River pueda entrar “por la ventana” se terminó.

Hay un solo camino para que el club de Núñez dispute el máximo torneo continental: ganar el Torneo Clausura. Aunque River aún puede perder el cuarto puesto y la localía en los octavos de final, el Millonario sigue vivo en el plano doméstico y está a tan solo cuatro partidos de consagrarse, cambiar la imagen que dejó un 2026 desafiante y meterse en la Copa Libertadores del próximo año. Es eso o nada, al menos en sentido figurado, porque River ya está clasificado a la Sudamericana, aunque eso deja un sabor a poco entre la hinchada millonaria.

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