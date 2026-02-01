Con una duda en defensa, Gallardo define la formación de River para visitar a Rosario Central

Luego de mostrar una buena cara en sus dos primeras presentaciones, River quiere seguir en la senda del triunfo este domingo cuando visite a Rosario Central. Los de Marcelo Gallardo se medirán ante los de Jorge Almirón desde las 21.30 horas en el Gigante de Arroyito en un duelo correspondiente a la tercera jornada de la Zona B del Torneo Apertura.

River inició con el pie derecho su participación en el Torneo Apertura. En la primera fecha superó a Barracas Central en condición de visitante, mientras que en la segunda hizo lo propio con Gimnasia y Esgrima La Plata en el Estadio Monumental. Este domingo, buscará continuar con puntaje perfecto cuando visite a Rosario Central.

La probable formación de River para enfrentar a Rosario Central

Si bien resta la confirmación de Marcelo Gallardo, el Millonario saldría al Gigante de Arroyito con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Juanfer Quintero; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. Cabe destacar que Paulo Díaz podría jugar de central y Lautaro Rivero de lateral izquierdo en lugar de Marcos Acuña, que llega con poco rodaje.

Marcos Acuña no jugó los primeros partidos del año por lesión. (Foto: Getty).

¿Por qué no ataja Franco Armani?

En plena pretemporada, Franco Armani sufrió un desgarro en su gemelo derecho y eso le impidió entrenar a la par del grupo por varios días. Cuando se había recuperado de esa lesión, el Pulpo padeció un dolor en su talón derecho y eso demoró su regreso a las canchas. Se estima que estará disponible para el duelo de la cuarta fecha, cuando el Millonario reciba a Tigres en el Estadio Monumental el sábado 7 de febrero a las 20 horas.

ver también La reacción de la Copa Sudamericana al arribo de Kendry Páez a River

Los convocados de River vs. Rosario Central

Gallardo dio la nómina de convocados para visitar a Central. (Foto: Prensa River).

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVE