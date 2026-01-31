La reacción de la Copa Sudamericana al arribo de Kendry Páez a River

El arribo de Kendry Páez sacudió al mercado de pases que se llevó a cabo en el fútbol argentino, principalmente porque se encontraba en Europa. Pero claro, su calidad también invita a que los hinchas de River se ilusionen no solo con los torneos domésticos, sino que también con la Copa Sudamericana.

Los comandados por Marcelo Gallardo, debido al plantel que conformaron, son uno de los principales candidatos a ganar el certamen internacional, el cual ya consiguieron en 2015, justamente con el mismo entrenador que está en la actualidad.

Cuando diferentes figuras y estrellas llegan a los campeonatos organizados por la CONMEBOL, desde las redes sociales suelden darle la bienvenida. En este caso, fue la cuenta oficial de la Copa Sudamericana, que se mostró muy feliz de tener a Páez en su torneo. Y le dedicó un posteo.

“¡Nuevo jugador para River Plate! Kendry Páez fue confirmado en el Millonario, que disputará la CONMEBOL Sudamericana 2026”, escribieron junto a una imagen del mediocampista ofensivo que luce la camiseta del seleccionado ecuatoriano. Además, le añadieron corazones rojiblancos para representar los colores del elenco de Núñez, y la bandera de Ecuador.

El posteo de la Copa Sudamericana.

Kendry Páez reveló por qué eligió jugar en River

A la salida de los estudios médicos y rodeado de hinchas que buscaban fotos y autógrafos, escoltado por Diego Moreno, el empleado de seguridad del plantel profesional riverplatense, Kendry Páez se animó a revelar la razón por la que se inclinó por el club situado en el barrio porteño de Núñez: “River es lo mejor para mí”, exclamó.

Luego, el nacido en la ciudad de Guayaquil, le envió un mensaje a todos los fanáticos de River, y aseguró: “Voy a dar lo mejor para ganar muchos títulos y darle alegría a la hinchada”. Ahora, solamente le tocará transformar sus palabras en hechos dentro del campo de juego.

Los números de Kendry Páez en Racing de Estrasburgo

Desde su llegada al elenco francés a mediados del año pasado, el volante de 18 años disputó un total de 21 partidos, en los que convirtió un gol y no aportó asistencias. Además, recibió dos tarjetas amarillas y no fue expulsado en 718 minutos en cancha.

