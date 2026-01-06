Daniele De Rossi quiere a préstamo a un titular de River para su equipo de la Serie A

El mercado de pases de River no da tregua. Mientras la dirigencia no quita el pie del acelerador y busca cerrar un cuarto refuerzo más temprano que tarde, la puerta giratoria volvió a moverse, pero esta vez en el rubro de las salidas. Luego de sufrir las bajas de varios jugadores que se marcharon libres, ahora un nombre pesado en la consideración de Marcelo Gallardo apareció en el radar del fútbol italiano.

Se trata nada menos que de Lucas Martínez Quarta. A un año de su regreso al Millonario proveniente de la Fiorentina, el zaguero de 29 años podría hacer el camino inverso y volver al Calcio ante un fuerte sondeo del Genoa. ¿El detalle que le pone picante a la historia? El entrenador que lo pidió es Daniele De Rossi, e el ex jugador y confeso hincha de Boca que hoy dirige al conjunto genovés.

La postura de River

Según trascendió, el conjunto italiano, urgido de puntos para evitar el descenso, abrió negociaciones con la intención de llevarse a Martínez Quarta en calidad de cedido para encarar el tramo final de la temporada. Sin embargo, desde River se muestran inflexibles y no tendrían intenciones de desprenderse del jugador.

Lucas Martínez Quarta, defensor central de River Plate.

La postura que toman desde las oficinas de Núñez puede explicarse desde dos factores: el club realizó una inversión millonaria de 7 millones de euros en 2025 para repatriarlo y Marcelo Gallardo lo considera una pieza titular indiscutida, lo cual hace creer que el club evaluaría únicamente una operación conveniente desde lo económico y deportivo.

De todas formas, el ruido puede que no sorprenda en los pasillos del Monuental. Atando cabos, este sondeo europeo puede ser una razón que explique el motivo por el que River insiste en quedarse con Jhohan Romaña, el defensor de San Lorenzo. Si bien el Muñeco todavía cuenta con el Chino, quien tiene contrato hasta fines de 2028, la dirigencia podría buscar cubrir su espalda ante una arremetida de De Rossi y compañía.

