River Plate

Encuesta Bolavip: la contundente postura de los hinchas de River con la posible llegada de Sebastián Villa

Más de 3500 personas votaron al respecto de la situación del colombiano, con una clara postura para un bando.

Por Marco D'arcangelo

Los hinchas de River opinaron sobre la posible llegada de Villa.
© Gemini IALos hinchas de River opinaron sobre la posible llegada de Villa.

En los últimos días la posible llegada de Sebastián Villa a River se convirtió en una de las novelas del fútbol argentino. Tras varios idas y vueltas, el presidente del Millonario, Stefano Di Carlo, afirmó que bajo los valores que pide Independiente Rivadavia, la operación no se iba a realizar. 

A la espera de la resolución final de la novela, debido a que el colombiano manifestó públicamente su deseo de llegar al elenco comandado por Marcelo Gallardo, Bolavip realizó una encuesta a los hinchas del equipo de Núñez, para saber si están de acuerdo con la llegada del ex Boca o no. 

En el canal de WhatsApp River Plate Fans, se le consultó a los hinchas sobre su opinión respecto a la chance de contar con Villa y la respuesta fue categórica. De más de 3500 votos, el 84,03% de los fanáticos se mostraron a favor de la llegada del ex Boca, mientras que 570 dijeron que no. 

Así las cosas, el camino parece allanado para que el colombiano llegue a la institución de Núñez en caso de que las negociaciones avancen. Cabe destacar que en las redes sociales hubo críticas respecto a la chance de contar con Villa debido a su pasado tanto por Boca como por sus situaciones judiciales.

La encuesta realizada a los hinchas de River. (Captura).

Cómo está la negociación por Villa

Por ahora, es muy complejo que el extremo nacido en la ciudad de Bello pueda ponerse la camiseta riverplatense, y no solo porque el dinero que solicitan los dirigentes de Independiente Rivadavia es algo excesivo: 12 millones de dólares.

Ante este panorama, BOLAVIP pudo confirmar que en Núñez consideraron imposible pagar ese dinero, tanto porque se cambió la política en lo que respecta a los gastos excesivos en los mercados de pases, sino porque el ex Boca es un futbolista pronto a cumplir los 30 años y no tendría poder de reventa.

Más allá de la postura que tiene la dirigencia, que está a la espera de que se reduzcan las condiciones que plantean desde Mendoza, desde TyC Sports indicaron que tanto Cruzeiro como Santos están buscando el arribo de Villa. Y allí se haría muy difícil poder competir, ya que manejan otro caudal de dinero, el cual no les impediría desembolsar la cifra que solicita Daniel Vila, el presidente de la Lepra.

En síntesis

  • 84,03% de hinchas de River apoyan la llegada de Sebastián Villa según la encuesta de Bolavip.
  • 12 millones de dólares exige Independiente Rivadavia por el pase del delantero colombiano.
  • Cruzeiro y Santos pretenden al jugador, dificultando la negociación para River Plate.
marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

