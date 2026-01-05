Tras la lesión de Armani, River podría llegar sin arqueros disponibles al debut en el Torneo Apertura ante Barracas

Mientras el foco está puesto en el mercado de pases y la pretemporada de cara a un 2026 ambicioso en lo deportivo, River acaba de recibir un pésima noticia. En las últimas horas se dio a conocer la lesión muscular que sufrió Franco Armani, pero el caos aumenta cuando se tiene en cuenta un detalle que preocupa a todos: no están disponibles Ezequiel Centurión ni Jeremías Ledesma.

El plantel que comanda tácticamente Marcelo Gallardo inició el año con los 3 guardametas mencionados anteriormente, pero podría llegar al debut del Torneo Apertura 2026 sin ninguno de ellos defendiendo el arco rojiblanco. Cabe recordar que el Millonario juega el sábado 24 de enero la primera fecha del campeonato, cuando se enfrenta a Barracas Central en condición de visitante.

Lo cierto es que, en este momento, River no tiene arqueros disponibles. Aunque suene increíble, es real. El desgarro en el gemelo derecho de Armani tiene un plazo de recuperación con un mínimo de 3 semanas, por lo que llegaría con lo justo al duelo con el Guapo, en el mejor de los casos. Caso contrario, hasta podría debutar un juvenil de Reserva en el primer partido oficial de la temporada.

Franco Armani, arquero de River Plate.

Por otro lado, Ledesma acordó su arribo a Rosario Central. En las últimas horas abandonó la concentración del Millonario en San Martín de los Andes para ultimar los detalles de su regreso al club de sus amores. La operación es un préstamo con cargo y con opción de compra, que podría convertirse en obligación según objetivos. “Me voy triste“, sentenció Conan.

Además, hay un dato importante a tener en cuenta: Centurión está lesionado. El arquero que volvió de la cesión en Independiente Rivadavia, sufrió una fractura de muñeca durante la final de la Copa Argentina con el conjunto mendocino. Por ese motivo, todavía debe afrontar al menos un mes más de recuperación, lo que lo descartaría para estar disponible en la primera jornada del certamen.

Publicidad

Publicidad

Jeremías Ledesma y Ezequiel Centurión, durante sus estadías en River.

ver también River, a detalles de cerrar a Santino Andino y el jugador que podría ser clave para la llegada de Sebastián Villa

No solo eso, sino que Centurión podría ser la clave para destrabar la llegada de Sebastián Villa. Luego de que la Lepra lo haya tasado en 12 millones de dólares, la única manera de que se concrete su arribo a River es si aceptan incluir al arquero en la operación y añadir otros 5 o 6 millones. Cabe recordar que ese es el monto máximo que pretenden desembolsar desde las oficinas de Núñez.

DATOS CLAVE

River podría llegar sin arqueros disponibles al debut en el Torneo Apertura 2026, el próximo sábado 24 de enero .

podría llegar disponibles al debut en el Torneo Apertura 2026, el próximo sábado . Franco Armani sufrió un desgarro en el gemelo derecho y tiene un plazo de recuperación de al menos tres semanas .

sufrió un desgarro en el gemelo derecho y tiene un plazo de recuperación de . Jeremías Ledesma abandonó la pretemporada por su inminente arribo a Rosario Central en condición de préstamo.

abandonó la pretemporada por su inminente arribo a en condición de préstamo. Ezequiel Centurión está lesionado debido a la fractura de muñeca que padeció en la final de la Copa Argentina.

Publicidad