Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

Tras la lesión de Armani, River podría llegar sin arqueros disponibles al debut en el Torneo Apertura ante Barracas

El campeón del mundo sufrió un desgarro en el gemelo durante la pretemporada y está en duda para el sábado 24 de enero.

Por Nahuel De Hoz

Seguí a Bolavip en Google!
Franco Armani, experimentado arquero de River Plate.
© GettyFranco Armani, experimentado arquero de River Plate.

Mientras el foco está puesto en el mercado de pases y la pretemporada de cara a un 2026 ambicioso en lo deportivo, River acaba de recibir un pésima noticia. En las últimas horas se dio a conocer la lesión muscular que sufrió Franco Armani, pero el caos aumenta cuando se tiene en cuenta un detalle que preocupa a todos: no están disponibles Ezequiel Centurión ni Jeremías Ledesma.

El plantel que comanda tácticamente Marcelo Gallardo inició el año con los 3 guardametas mencionados anteriormente, pero podría llegar al debut del Torneo Apertura 2026 sin ninguno de ellos defendiendo el arco rojiblanco. Cabe recordar que el Millonario juega el sábado 24 de enero la primera fecha del campeonato, cuando se enfrenta a Barracas Central en condición de visitante.

Lo cierto es que, en este momento, River no tiene arqueros disponibles. Aunque suene increíble, es real. El desgarro en el gemelo derecho de Armani tiene un plazo de recuperación con un mínimo de 3 semanas, por lo que llegaría con lo justo al duelo con el Guapo, en el mejor de los casos. Caso contrario, hasta podría debutar un juvenil de Reserva en el primer partido oficial de la temporada.

Franco Armani, arquero de River Plate.

Franco Armani, arquero de River Plate.

Por otro lado, Ledesma acordó su arribo a Rosario Central. En las últimas horas abandonó la concentración del Millonario en San Martín de los Andes para ultimar los detalles de su regreso al club de sus amores. La operación es un préstamo con cargo y con opción de compra, que podría convertirse en obligación según objetivos. “Me voy triste“, sentenció Conan.

Además, hay un dato importante a tener en cuenta: Centurión está lesionado. El arquero que volvió de la cesión en Independiente Rivadavia, sufrió una fractura de muñeca durante la final de la Copa Argentina con el conjunto mendocino. Por ese motivo, todavía debe afrontar al menos un mes más de recuperación, lo que lo descartaría para estar disponible en la primera jornada del certamen.

Publicidad
Jeremías Ledesma y Ezequiel Centurión, durante sus estadías en River.

Jeremías Ledesma y Ezequiel Centurión, durante sus estadías en River.

River, a detalles de cerrar a Santino Andino y el jugador que podría ser clave para la llegada de Sebastián Villa

ver también

River, a detalles de cerrar a Santino Andino y el jugador que podría ser clave para la llegada de Sebastián Villa

No solo eso, sino que Centurión podría ser la clave para destrabar la llegada de Sebastián Villa. Luego de que la Lepra lo haya tasado en 12 millones de dólares, la única manera de que se concrete su arribo a River es si aceptan incluir al arquero en la operación y añadir otros 5 o 6 millones. Cabe recordar que ese es el monto máximo que pretenden desembolsar desde las oficinas de Núñez.

DATOS CLAVE

  • River podría llegar sin arqueros disponibles al debut en el Torneo Apertura 2026, el próximo sábado 24 de enero.
  • Franco Armani sufrió un desgarro en el gemelo derecho y tiene un plazo de recuperación de al menos tres semanas.
  • Jeremías Ledesma abandonó la pretemporada por su inminente arribo a Rosario Central en condición de préstamo.
  • Ezequiel Centurión está lesionado debido a la fractura de muñeca que padeció en la final de la Copa Argentina.
Publicidad
nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Hay acuerdo entre River y Flamengo para que Matías Viña sea refuerzo

jpasman
toti pasman

Gracias Aptra: los Premios Toti 2025 a los mejores del año, con Mastantuono, Cavani y Borja consagrados

Lee también
Armani y Acuña se perderán gran parte de la pretemporada de River por lesión
River Plate

Armani y Acuña se perderán gran parte de la pretemporada de River por lesión

Dibu Martínez recordó un gesto de Armani que lo hizo llorar: "No es normal"
Selección Argentina

Dibu Martínez recordó un gesto de Armani que lo hizo llorar: "No es normal"

El representante de Armani reveló su deseo de seguir en River: "Quiere seguir ganando"
River Plate

El representante de Armani reveló su deseo de seguir en River: "Quiere seguir ganando"

La barra de Santos apretó a Gabigol en plena conferencia de prensa
Fútbol Sudamericano

La barra de Santos apretó a Gabigol en plena conferencia de prensa

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo