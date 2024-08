En 2015, River tenía a dos de los mejores laterales por izquierda del país: Leonel Vangioni y Milton Casco. El entrerriano, ex Gimnasia, había llegado a Núñez por una lesión del Piri y, en sus primeras presentaciones, no había logrado destacarse. Así y todo, Marcelo Gallardo lo ponía como titular porque no tenía un reemplazante claro, hasta que en el mes de noviembre sufrió una lesión muscular y se produjo el debut en Primera de Luis Olivera, un lateral por izquierda oriundo de Villa de Mayo que se había formado en el club de Núñez y se destacaba en la Reserva.

Olivera había participado de las selecciones Sub 15 y Sub 17 de la Selección Argentina y era una de las promesas de las Inferiores, pero no se esperaba que con 17 años recién cumplidos ya se estrene en Primera División. Jugó un puñado de partidos en 2015, pero ya en 2016 le llegó la oportunidad de tener más minutos. No solamente integró el plantel que ganó la Recopa Sudamericana ante Independiente Santa Fe, sino que también fue titular en una final clave para la era Gallardo.

Campeón de la Copa Argentina 2016

Si bien la Copa Argentina suele ser vista como una competición de segundo orden, la de 2016 tuvo la particularidad que fue bastante deseada por muchos equipos importantes, ya que ninguno tenía asegurada su participación a la Copa Libertadores 2017 y el vencedor del torneo más federal del país daba un cupo al certamen más importante del continente. River se quedó con esa Copa Argentina al superar a Rosario Central por 4 a 3 en Córdoba y ese encuentro lo tuvo a Luis Olivera como titular.

Olivera junto a Montiel. (Foto: @luisitoolivera).

¿Cómo siguió la carrera de Luis Olivera?

Tras esa final ante Rosario Central, Luis Olivera no logró consolidarse y para mediados de 2017 fue cedido a San Martín de San Juan para sume minutos. De cara al 2019 jugó en River de Uruguay, a mediados de año arregló con la dirigencia del Millonario la rescisión de su contrato y allí tuvo una breve experiencia por el fútbol de Estados Unidos, en Sporting Kansas II.

Regreso al fútbol argentino para jugar en el Ascenso

Luego de su paso por el fútbol de Estados Unidos, Luis Olivera regresó a Argentina para jugar en Fénix, equipo histórico del Ascenso argentino. Tras una temporada allí pasó a Colegiales, donde también jugó por un año hasta que llegó a CADU. Un año en el conjunto de Zárate y nuevamente a armar las valijas, en esta oportunidad para ir a uno de los clubes más importantes de Mar del Plata: Alvarado. En noviembre de 2023 regresó a CADU y actualmente juega allí en la Primera Nacional.