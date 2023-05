Martín Demichelis se mostró orgulloso del modo en que los futbolistas de River salieron a afrontar el Superclásico del último domingo ante Boca cuando venían de recibir un duro golpe en Copa Libertadores perdiendo 5-1 en su visita a Fluminense y después de días en que habían recibido algunas provocaciones públicas de parte del rival.

Más allá de su trabajo como conductor del grupo, destacó la importancia de Enzo Pérez, capitán del equipo que desde el primer día respaldó un proyecto deportivo que tenía como presión extra la de iniciarse inmediatamente después de finalizado el exitoso ciclo de Marcelo Gallardo.

“No es fácil llegar a la edad de Enzo y estar vigente dentro de una institución y de un grupo en el estado en que está él. Podemos llegar muchos a los 37 y estar dentro de un campo de juego. El tema es que Enzo quiere seguir ganando y sigue teniendo ese hambre que no se encuentra a diario. Si él con 37 se entrena todos los santos días y tiene ese deseo de superación de seguir ganando, va marcando dentro del grupo una línea de competitividad muy alta”, explicó Demichelis en ESPN.

Pero el entrenador resaltó que Enzo Pérez no levanta solo esas banderas, sino que contó cómo está conformada en la actualidad la “mesa chica” de referentes dentro del plantel de River. “Está Enzo, pero también hay una mesa de jugadores importantes como Franco Armani, Milton Casco, Jonni Maidana, Nacho Fernández, Matías Suárez y Nico De La Cruz, que pese a ser más joven es un líder”, señaló.

Y concluyó: “Ellos me facilitan el día a día. No consulto de qué manera jugar, porque voy a tener ideas diferentes y porque soy un convencido de mi metodología y de mi forma de trabajar. Pero hay otro montón de cosas del día a día que claro que consulto, porque no soy de imponer. Son más bien consultas que tienen que ver con fundamentar por qué y para qué se hace lo que se hace”.