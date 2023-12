Pese a todas las historias secundarias que tuvo la noche de viernes, está claro que lo más importante para River fue haber sumado una nueva estrella. Por eso, todo el plantel celebró la obtención del Trofeo de Campeones tanto en el campo de juego como en la intimidad. La foto grupal no podía faltar, pero hubo dos ausencias llamativas.

El plantel posó y el Millonario compartió la imagen del “vestuario del campeón” en sus redes sociales. Rápidamente, los hinchas advirtieron que ni Claudio Echeverri ni Miguel Ángel Borja aparecían en la foto. ¿Dónde estaban?

Justamente, todo sucedió pocos minutos después de que el Diablito declarara que no iba a renovar su contrato con el club y es por eso que los simpatizantes notaron su ausencia. De todas formas, lo más probable es que haya quedado por detrás de sus compañeros.

Las declaraciones de Echeverri tras el triunfo de River

“Estoy contento por un nuevo trofeo ganado, contento por el equipo, por el esfuerzo que hicimos, que es un premio porque para eso trabajamos toda la semana, para jugar, para estar en el XI titular y por suerte hoy gracias a Dios me tocó”, arrancó diciendo el pibe, que contó cómo le dijo Demichelis que iba a jugar: “Me dijo en el entrenamiento del jueves, un día antes del partido me dijo que iba a ser titular porque tuvo una gran semana y eso hizo que pueda jugar de titular y hacer un gran partido”.

Después, el Diablito sacudió al Mundo River luego de haber sido consultado por su continuidad: “Mi representante habló con el presidente, se hablaron muchas cosas que mi representante no atendía las llamadas pero siempre estuvimos en contacto. No voy a renovar pero me voy a quedar un año o seis meses para disfrutar acá, después vemos qué pasa. No voy a renovar, pero sí me voy a quedar”.

Los números de Claudio Echeverri en River

En total el Diablito disputó 6 partidos con la camiseta de River, en los que no anotó goles y aportó una asistencia, además de ganar dos títulos.

¿De cuánto es la cláusula de rescisión del Diablito Echeverri?

La cláusula de salida del volante ofensivo es de 25 millones de dólares.