Duro revés de FIFA contra Galoppo: deberá pagar una deuda millonaria o le prohibirán jugar en River

Mientras River se prepara para recibir a Tigre en el Monumental, un duro revés extradeportivo sacude a Giuliano Galoppo. La FIFA notificó formalmente al mediocampista que dispone de un plazo de 30 días para saldar una deuda millonaria con su ex representante, Leandro Escudero.

El fallo ratifica una sentencia previa del TAS, correspondiente a agosto de 2025. Allí se le ordena al futbolista pagar 530.000 dólares, a lo que hay que sumarle una tasa de interés del 12% anual que corre desde agosto de 2022. Además, se le añaden dos deudas en pesos argentinos que superan los 4.8 millones (más intereses desde 2021 y 2022) y el pago de 10.000 francos suizos divididos entre costas para el acreedor y una multa disciplinaria para la FIFA.

De acuerdo a lo indicado en la notificación, Galoppo dispone de 30 días para salvar la deuda. De no hacerlo, se activará automáticamente una inhabilitación para ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol por seis meses. Esto le imposibilitaría seguir defendiendo la camiseta de River.

De esta manera, si bien River no forma parte del conflicto, podría ser uno de los grandes damnificados si Galoppo es suspendido.

Lo que tiene que pagar Galoppo

A pagar Leandro Nicolás Escudero

USD 530.000 más un interés del 12% anual (calculado desde el 6 de agosto de 2022).

más un interés del (calculado desde el 6 de agosto de 2022). ARS 4.477.000 más un interés del 12% anual (calculado desde el 26 de marzo de 2022).

más un interés del (calculado desde el 26 de marzo de 2022). ARS 360.000 más un interés del 12% anual (calculado desde el 11 de marzo de 2021).

más un interés del (calculado desde el 11 de marzo de 2021). CHF 5.000 (Francos Suizos) como monto fijo.

A pagar a la FIFA:

CHF 5.000 (Francos Suizos) en concepto de multa disciplinaria.

Los números de Galoppo en River

Desde su arribo, Giuliano Galoppo lleva disputados 37 partidos con la camiseta de River. Hasta el momento, consiguió anotar 7 goles y aportar 1 asistencia; siendo números muy buenos para un mediocampista. Además, en sus 1.961 minutos en cancha, recibió 9 tarjetas amarillas y 1 roja.

No es un detalle menor recordar que el volante desembarcó en Núñez a comienzos de 2025, a través de un préstamo. Finalmente, tras concluir dicha cesión, las dirigencias de River y Sao Paulo llegaron a un acuerdo para que permanezca en el Millonario de manera definitiva. En la operación entraron Enzo Díaz y Gonzalo Tapia, que ya estaban en la entidad brasileña.

DATOS CLAVE

Giuliano Galoppo debe pagar 530.000 dólares más 12% de interés anual a su exrepresentante.

debe pagar más 12% de interés anual a su exrepresentante. La FIFA otorgó un plazo de 30 días para saldar la deuda bajo apercibimiento.

otorgó un plazo de para saldar la deuda bajo apercibimiento. El futbolista enfrenta una inhabilitación de seis meses si no cumple con el pago total.

