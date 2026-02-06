Si bien apenas van tres partidos oficiales, en River se nota una actitud totalmente diferente a la de 2025. Más allá de los resultados -que son positivos-, el equipo de Marcelo Gallardo muestra otro semblante: se para más adelante, volvió la presión alta, los mediocampistas creativos encuentran sociedades, los laterales escalan hasta el fondo y está la figura excluyente de Juanfer Quintero, que invita a ilusionarse.

El 2025 de River fue preocupante, no solamente desde los resultados obtenidos en el tramo final, sino desde el juego, la actitud y una mala gestión del mercado de pases. Con este panorama, quien analizó el presente del Millonario fue Antonio Alzamendi, un referente de River que se desempeñó en el club en dos ciclos en la década del 80 y tiene en su haber el tanto ante Steaua Bucarest que le dio a los de Núñez la Copa Intercontinental de 1986.

Alzamendi analizó el presente de River

En diálogo con Franco Formoso para El Destape, Antonio Alzamendi afirmó: “River siempre está obligado a ganar. ¿Qué pasa con Gallardo? No lo voy a decidir yo. Eso lo tiene que decidir el presidente y Gallardo mismo. Eso no te lo puedo decir. Lo veo con ganas de hacer las cosas, pero cuando no se ganan campeonatos ya se empieza a complicar. La espalda grande también se te va achicando“.

Además, agregó: “Si no se puede ganar jugando bien, hay que ganar. En River hay que ganar. Es lo que siento como jugador de fútbol. No viniste a festejar un sexto puesto. En River no podés festejar ni un tercero, ni un segundo“.

Por último, el uruguayo envió un mensaje esperanzador: “Todos sabemos que si no ganamos en cualquier momento nos van a pedir la renuncia o te tenés que ir. Yo todavía confío en que pueda. Recién arrancó el campeonato. Pesa no estar en la Libertadores. La Sudamericana es una posibilidad de poder ganar, pero también estar bien a nivel local”.

