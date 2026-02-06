River rescindió el contrato de otros dos futbolistas, pero aseguró porcentajes de ventas futuras

La depuración que inició en River a finales del año pasado, cuando Marcelo Gallardo le comunicó a varios históricos que no iban a ser tenidos en cuenta, dando lugar a las salidas de Enzo Pérez, Nacho Fernández, Gonzalo Martínez y Milton Casco; continúa ahora que ya se llevan disputados tres partidos del Torneo Apertura 2026, aunque con futbolistas que principalmente venían desempeñándose en Reserva.

Ya se había conocido la rescisión de Gonzalo Trindade, defensor de 21 años que continuará su carrera en Nueva Chicago pero por quien El Millonario aseguró un 40 por ciento en caso de una venta futura. Una situación similar ocurrió con otros dos futbolistas, según detalló el periodista Maximiliano Grillo.

Uno de los futbolistas que dejó de pertenecer a River es Agustín Wierna, mediocampista ofensivo de 21 años que el año pasado había sumado nada más que 9 minutos en cancha con la Reserva de Marcelo Escudero, entre Apertura y Clausura del Torneo Proyección. El futbolista pasó a Sarmiento de Junín, donde ya sumó minutos también en Reserva, y en Núñez se aseguraron el 40 por ciento de una venta futura.

Agustín Wierna ya fue convocado por Sarmiento en Reserva.

También se despidió Leandro Peña Biafore, defensor de 22 años que había estado cedido en el equipo filial del Elche español. Ferrocarril Oeste es ahora el nuevo destino del mediocampista, asegurándose El Millonario el 50 por ciento de una venta futura.

Entre los futbolistas que se desempeñaban habitualmente en Reserva, también se venía de concretar la salida de Lisandro Bajú, aunque no de manera definitiva. El lateral izquierdo de 20 años pasó cedido a Montevideo Wanderers de Uruguay, por un año, sin cargo ni opción de compra.

Dos que continúan

Otros dos futbolistas cuyo futuro estaba en duda y finalmente continuarán en River al menos hasta junio son Agustín de La Cuesta, capitán en Reserva y utilizado por Marcelo Gallardo en un partido con el primer equipo, alineándolo como titular ante Atlético Tucumán el pasado Torneo Clausura; y Elián Giménez, quien estuvo todo el 2025 cedido en Sarmiento, haciendo un muy buen primer semestre y perdiendo protagonismo en la segunda mitad del año. El jugador se encuentra lesionado y continuará su recuperación en El Millonario.

