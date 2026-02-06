Tras volver ante Rosario Central, el motivo por el que Marcos Acuña será suplente en River vs. Tigre

En lo que fue el empate sin goles entre River y Rosario Central, en el Gigante de Arroyito, Marcos Acuña volvió a tener minutos después de lo que fue la caída ante Racing por los octavos de final del Torneo Clausura 2025. Aquella noche fue la última vez que el Huevo tuvo rodaje, ya que en la pretemporada se entrenó de manera diferenciada para recuperarse de un golpe que sufrió contra su ex equipo.

Luego de recuperarse e ingresar en lugar de Lautaro Rivero para afrontar los últimos veinte minutos del juego, volverá a sentarse entre los relevos. Por lo tanto, el uruguayo Matías Viña regresará a la titularidad luego de purgar con una jornada por lo que fue su expulsión frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Más allá de la presencia de Viña, que no tuvo una actuación descollante en el primer juego frente a Barracas Central, como así tampoco en el tiempo que estuvo en cancha contra el Tripero, hay una razón puntual para que el campeón del mundo en Qatar 2022 tenga que sentarse a un costado de Marcelo Gallardo.

Por medio de sus redes sociales, el periodista Maximiliano Grillo confirmó que Acuña “está recuperando físicamente lo que no pudo en la pretemporada por el traumatismo”. Como aún debe ponerse a tono con el resto de sus compañeros, desde el cuerpo técnico prefieren preservarlo y que siga sumando pequeños ratitos hasta que se encuentre en su plenitud.

Marcos Acuña defendiendo la camiseta de River. (Getty Images)

Los números de Marcos Acuña en River

Desde que llegó a River, en agosto de 2024, Marcos Acuña afrontó un total de 56 partidos: anotó un gol y aportó cuatro asistencias en 4.482 minutos dentro del campo de juego.

La posible formación de River vs. Tigre por el Torneo Apertura

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Juanfer Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

