Con un doblete de Lucas Beltrán, más un tanto de Pablo Solari y Salomón Rondón, River venció por 4 a 1 como visitante a Banfield, que empató transitoriamente por un gol de Milton Giménez y de esta manera volvió a sacarle cuatro puntos a su escolta, Talleres.

Una vez finalizado el encuentro, el entrenador del Millonario, Martín Demichelis, habló en conferencia de prensa, en la que entre otras cosas, analizó el rendimiento de sus dirigidos, se refirió a la vuelta de Enzo Pérez, y se cruzó con un periodista.

Al ser consultado sobre la gran efectividad de su equipo en las pocas situaciones de gol que tuvo, el entrenador respondió: “¿Qué gusta más? Que lleguemos mucho y no hagamos o que lleguemos poco y hagamos goles. ¿Por qué no se ponen de acuerdo?”.

Y siguió: “Si llegamos mucho y no convertimos, que mal que trabajamos porque no metemos goles, ahora llegamos y los metemos, ¿Está bien? A mí me gusta llegar mucho, después si los chicos erran, ¿Qué queres que les diga? No pasa nada, a mí me gusta llegar mucho, no llegar poco, hoy jugamos en un campo muy difícil, estén contentos alguna vez“.