El gol de Martínez Quarta en River vs. Banfield por el Torneo Apertura: su gesto con Marcelo Gallardo

Por la Fecha 7 del Torneo Apertura 2026, River Plate afrontó una noche especial este jueves ante Banfield en el Estadio Monumental. En plena crisis, los hinchas despidieron a Marcelo Gallardo, que tomó la decisión de renunciar en este segundo ciclo.

En la previa del encuentro, hubo una enorme ovación para el DT. Al contrario, una gran parte de los futbolistas recibió una potente silbatina. Incluso, en los instantes previos al pitazo final, el plantel fue insultado por todo el estadio a través del tradicional cántico que se utiliza en estas ocasiones.

Pero la tensión duró poco sobre el campo, ya que River consiguió marcar temprano la primera diferencia en el partido. A los 13 minutos de la primera parte, Lucas Martínez Quarta conectó de cabeza un centro de Ian Subiabre para mandarla al fondo de la red.

El defensor central, que fue uno de los más silbados en la previa del encuentro, se besó el escudo de la institución de Núñez, antes de correr hacia Gallardo, a quien abrazó en un gesto emotivo por su salida.

