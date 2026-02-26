Es tendencia:
logotipo del encabezado
TORNEO APERTURA

El gol de Martínez Quarta en River vs. Banfield por el Torneo Apertura: su gesto con Marcelo Gallardo

El defensor del Millonario abrió la cuenta ante el Taladro y en su festejo involucró al entrenador saliente.

Por Agustín Vetere

Seguí a Bolavip en Google!
Martínez Quarta abrió la cuenta.
© Captura TNTMartínez Quarta abrió la cuenta.

Por la Fecha 7 del Torneo Apertura 2026, River Plate afrontó una noche especial este jueves ante Banfield en el Estadio Monumental. En plena crisis, los hinchas despidieron a Marcelo Gallardo, que tomó la decisión de renunciar en este segundo ciclo.

En la previa del encuentro, hubo una enorme ovación para el DT. Al contrario, una gran parte de los futbolistas recibió una potente silbatina. Incluso, en los instantes previos al pitazo final, el plantel fue insultado por todo el estadio a través del tradicional cántico que se utiliza en estas ocasiones.

Pero la tensión duró poco sobre el campo, ya que River consiguió marcar temprano la primera diferencia en el partido. A los 13 minutos de la primera parte, Lucas Martínez Quarta conectó de cabeza un centro de Ian Subiabre para mandarla al fondo de la red.

Tweet placeholder

El defensor central, que fue uno de los más silbados en la previa del encuentro, se besó el escudo de la institución de Núñez, antes de correr hacia Gallardo, a quien abrazó en un gesto emotivo por su salida.

El jugador de River que rompió en llanto cuando Marcelo Gallardo anunció su salida

ver también

El jugador de River que rompió en llanto cuando Marcelo Gallardo anunció su salida

Datos clave

  • El entrenador Marcelo Gallardo recibió una ovación en el Estadio Monumental tras presentar su renuncia.
  • El defensor Lucas Martínez Quarta anotó de cabeza el primer gol a los 13 minutos.
  • Los hinchas de River Plate insultaron al plantel con cánticos antes del inicio del encuentro.
Publicidad
Agustín Vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
Toti Pasman

Bareiro se ganó el puesto de 9 de Boca y se puso por encima de Merentiel, Cavani y Giménez

ggrova
German García Grova

Acuerdo de palabra para que Eduardo Coudet sea el próximo técnico de River

Lee también
Gallardo vuelve a meter cambios: el XI de River que se perfila para el domingo
River Plate

Gallardo vuelve a meter cambios: el XI de River que se perfila para el domingo

De qué depende la continuidad de Marcelo Gallardo como DT de River
River Plate

De qué depende la continuidad de Marcelo Gallardo como DT de River

Las noticias de River hoy: eliminación ante Tigre, nuevo interesado por Enzo Fernández y De La Cruz se reunió con un club
River Plate

Las noticias de River hoy: eliminación ante Tigre, nuevo interesado por Enzo Fernández y De La Cruz se reunió con un club

El motivo por el que Paulo Díaz se quedó afuera del partido entre River y Newell’s
River Plate

El motivo por el que Paulo Díaz se quedó afuera del partido entre River y Newell’s

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo