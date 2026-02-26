Los puntajes 1×1 de River vs. Banfield por el Torneo Apertura: jugador por jugador

Santiago Beltrán (6): Salvo el gol, en el que no tuvo responsabilidad, el joven arquero casi no fue exigido.

Gonzalo Montiel (5): El punto más bajo de la defensa de River, todavía muy alejado de su mejor versión.

Lucas Martínez Quarta (7): A su sólido partido defensivo le sumó el gol que abrió el marcador en una noche que había arrancado tensa. Fue el capitán de River.

Lautaro Rivero (6): Al igual que su compañero de zaga, no tuvo mayores complicaciones. En el complemento lo amonestaron por pelearse con Méndez.

Facundo González (5): Quedó enganchado en el gol del empate parcial del Taladro. Sacando esa jugada, cumplió defensiva y ofensivamente.

Fausto Vera (6): El ex Argentinos Juniors completó un encuentro sin sobresaltos. En la previa, fue uno de los pocos que se salvó de los silbidos.

Aníbal Moreno (6): Correcto partido del mediocampista, siempre claro con la pelota ante un Banfield que siempre corrió de atrás de la pelota.

Tomás Galván (7): Sanguinetti le sacó lo que pudo haber sido su primer gol en el Millonario. El más claro de los del medio, con mucho despliegue y llegada al área. Uno de los más regulares de equipo en lo que va del 2026.

Ian Subiabre (7): Gran partido del joven de 19 años, aportando el desequilibrio que lo caracteriza. El Muñeco lo reemplazó con Kendry Páez.

Sebastián Driussi (7): Sin brillar, el delantero consiguió cortar una racha de seis meses sin convertir goles.

Joaquín Freitas (8): El mejor de River. Desequilibrante, con cambio de ritmo y gol. Marcó por primera vez en Primera División.

Kendry Paez (5): Escasas participaciones desde su ingreso. Pateó un tiro libre sobre el final y pasó cerca.

Agustín Ruberto (5): Escasas participaciones desde su ingreso.

Santiago Lencina (-): Pocos minutos en cancha para ser evaluado.

Giuliano Galoppo (-): Pocos minutos en cancha para ser evaluado.