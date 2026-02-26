El jugador de River que rompió en llanto cuando Marcelo Gallardo anunció su salida

Marcelo Gallardo anunció su salida de River debido a los flojísimos resultados de los últimos partidos, y esta noche frente a Banfield será su despedida en el Monumental frente a todos los hinchas, que están muy consternados por la decisión que tomó el entrenador más ganador de la historia del club.

A lo largo de las últimas horas, y mientras los directivos continúan trabajando en la contratación de su reemplazante, donde Eduardo Coudet es quien pica en punta, se conocieron detalles de lo que fue la charla que el Muñeco mantuvo con sus dirigidos para notificarles la medida indeclinable.

“Lucas Martínez Quarta se puso a llorar delante de Gallardo cuando se enteró que se iba”, anunció el periodista Gustavo Yarroch durante una sus salidas al aire en el ESPN F90, donde dejó en claro que el Chino sintió un gran dolor por el anuncio del estratega que lo hizo debutar como profesional.

Durante el cónclave que tuvo el Muñeco con sus dirigidos, varios futbolistas quedaron compungidos y asombrados, ya que no se esperaban una decisión de semejante calibre, ya que se mostraban puertas adentro con muchísimo optimismo para poder sacar adelante la situación deportiva, que es muy compleja.

Tweet placeholder

Los números de Marcelo Gallardo en su segunda etapa en River

En el desglose estadístico de este segundo capítulo, Gallardo disputó 85 partidos, cosechó 35 victorias, 32 empates y 18 derrotas, alcanzando una efectividad del 53,72%. Si bien el número parece aceptable en el análisis aislado, la profundidad de los resultados en el último tramo caló hondo en la gestión: el Muñeco se despide con un River que se convirtió en el equipo que más veces perdió en las últimas 15 fechas de la Liga Profesional, cayendo en 10 oportunidades.

Publicidad

Publicidad

ver también Coudet tiene todo lo necesario para que los hinchas de River se olviden rápidamente de Gallardo

ver también Se opera Juan Carlos Portillo: confirmado hasta cuándo tendrá tiempo River para buscar un refuerzo

El posteo de Rodolfo D’Onofrio tras la salida de Marcelo Gallardo

Previo a este encuentro, Rodolfo D’Onofrio, ex presidente del Millonario, publicó un posteo en su cuenta de Instagram en el que le dedicó unas emotivas palabras al ‘Muñeco’, que dejará su cargo como DT del club tras un año y medio de su regreso, en agosto de 2024.

“El amor hacia vos será siempre incondicional. River volvió a ser River. Fuimos muy felices. Nos diste la gloria eterna. Gracias por tanto”, escribió D’Onofrio junto a una serie de fotos suyas junto a Gallardo a lo largo de su recorrido como presidente de la institución del barrio porteño de Núñez.

Rápidamente en los comentarios de este posteo, los hinchas del Millonario también le dejaron un mensaje de despedida a su entrenador, quien el pasado lunes a través de un video institucional confirmó que el encuentro ante Banfield será el último, ya que presentó la renuncia.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVES