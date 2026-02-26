Es tendencia:
Los 10 jugadores silbados por los hinchas de River en la despedida de Gallardo ante Banfield

En plena crisis del equipo, los espectadores en el Monumental fueron categóricos al reprobar a una buena parte del plantel.

Por Agustín Vetere

Los hinchas de River se manifestaron en el Monumental.
© GettyLos hinchas de River se manifestaron en el Monumental.

En el Estadio Monumental, River Plate recibe a Banfield este jueves en el marco de la Fecha 7 del Torneo Apertura 2026. El duelo ante el Taladro traza el final del segundo ciclo de Marcelo Gallardo como entrenador del Millonario. El DT tomó la decisión en la semana y decidió despedirse en cancha y frente al público.

Por esa razón, el partido de esta noche tiene un tinte especial. Sin embargo, la actualidad de River es de profunda crisis futbolística y también en cuanto a resultados. El club de Núñez perdió 13 de sus ultimos 20 compromisos, una racha que no se veía desde 1911.

En ese contexto, y a pesar de la despedida de Gallardo, los hinchas reprobaron con silbidos a más de un futbolista durante el anuncio de la formación titular en la pantalla del Monumental.

Lucas Martínez Quarta, Sebastián Driussi, Fabricio Bustos, Paulo Díaz, Marcos Acuña, Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Matías Viña, Facundo Colidio y Maximiliano Salas fueron los futbolistas que se llevaron los chiflidos de los hinchas en la previa del duelo.

Al momento del anuncio de la formación de Banfield, los jugadores de River salieron a calentar, por lo que los silbidos para los futbolistas visitantes y los que eran destinados al combinado local se mezclaron en un tenso ambiente en Núñez.

Al momento del sorteo y los saludos protocolares, los hinchas explotaron contra el plantel con el clásico cántico de “jugadores, la c… de su madre” para desaprobar la actualidad del equipo.

Los titulares de River ante Banfield

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Facundo González; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Joaquín Freitas, Sebastián Driussi y Ian Subiabre.

Clima caliente en River: reprobación a los jugadores y amor incondicional a Gallardo

Datos clave

  • El entrenador Marcelo Gallardo finaliza este jueves su segundo ciclo en River Plate.
  • River Plate perdió 13 de sus últimos 20 partidos, racha inédita desde 1911.
  • Los hinchas silbaron a Sebastián Driussi y otros futbolistas durante el anuncio del equipo.
Agustín Vetere
Agustín Vetere

