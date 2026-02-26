El referente de River que responsabilizó al plantel por la salida de Gallardo: “Le fallamos”

Este jueves por la noche se vivió una jornada histórica en el fútbol argentino con la despedida de Marcelo Gallardo. En el triunfo de River por 3-1 ante Banfield en el Estadio Monumental, se cerró el segundo ciclo del entrenador que marcó un antes y un después en la historia de la institución, debido a los malos resultados en el último tiempo. Sin embargo, Lucas Martínez Quarta sorprendió a todos.

El zaguero central es uno de los principales referentes del plantel, a tal punto que en el enfrentamiento contra el Taladro portó la cinta de capitán ante la ausencia de Juan Fernando Quintero por lesión. El defensor fue el autor de la primera emoción del Millonario y festejó el gol abrazando al Muñeco en un claro gesto de reconocimiento por su inmenso legado en el conjunto de Núñez.

Lo cierto es que, al término del partido, el Chino rompió el silencio con una contundente declaración. “Al cuerpo técnico se lo he dicho, de un modo u otro, le hemos fallado“, sentenció Martínez Quarta en referencia a la salida de Gallardo y su equipo de trabajo. “Hay que hacerse responsable y convivir con esto“, agregó pocos segundos más tarde el futbolista experimentado.

Lucas Martínez Quarta y Marcelo Gallardo. (Getty Images)

De cara a los días venideros ya sin el director técnico en el cargo y a la espera de que se defina quién será su reemplazante, Lucas expresó: “Ahora hay que mirar para adelante“. No conforme con eso, redobló la apuesta y fue por más. “Mucho agradecimiento hacia él. No merecía irse así, estamos dolidos por eso“, afirmó el zaguero central que surgió de las divisiones inferiores de River.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Volvimos para ser campeones, para ganar“, deslizó sobre su regreso al fútbol argentino tras su estadía en Europa y también sobre la vuelta del Muñeco. “Podemos tener buenos y malos momentos, pero yo siempre voy a dejar todo por esta camiseta“, añadió sobre su propio rendimiento en estos cotejos.

En cuanto a los silbidos e insultos que bajaron en reiteradas ocasiones desde cada tribuna del Monumental, fue muy claro. “La gente se manifiesta y está en todo su derecho. Nosotros entendemos el enojo porque estamos en un club muy exigente“, manifestó sin titubear Martínez Quarta. Y como posible solución para recuperar la confianza de ellos, expresó: “Hay que ganar“.

