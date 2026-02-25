El llamativo silencio de los jugadores de River tras la despedida de Marcelo Gallardo

En River se viven horas muy particulares luego del anuncio de salida de Marcelo Gallardo. El entrenador confirmó que culminará su segundo ciclo en el club y, mientras la directiva busca a su sucesor, el equipo se prepara para recibir a Banfield en un Monumental que promete gratitud para con el DT, pero un escenario diferente con los jugadores.

La inminente partida del Muñeco lo expone como el máximo responsable del presente futbolístico de la institución. Una vez finalice el compromiso ante Banfield, esa etiqueta irá para los jugadores, quienes aún no se pronunciaron luego de la confirmación de que Napoleón dará un paso al costado luego del jueves.

Ningún integrante del plantel le dedicó un mensaje, un comentario o algún me gusta al director técnico saliente. Ni los referentes, ni los que llegaron al club por pedido expreso del Muñeco, ni nadie. Todos eligieron guardar silencio tras el anuncio que conmocionó al mundo River.

En la publicación realizada en Instagram, que superó los 817.000 me gusta, solo se reportaron exjugadores como Miguel Borja, Emanuel Mammana, Nicolás De La Cruz, Rafael Santos Borré, Matías Suárez, Sebastián Boselli, Andrés Herrera, entre otros.

Los jugadores, en la mira

Ya sin Gallardo, ahora las críticas recaerán en los futbolistas, incluso si el nuevo DT (todos los caminos conducen al Chacho Coudet) no logra torcer el rumbo de entrada. Este jueves, ante Banfield, la ovación para el Muñeco promete ser tan grande como la reprobación al plantel si la historia arranca torcida.

Un gol del Taladro o incluso un pasaje de dominio de parte de la visita despertará el enojo del Monumental, el mismo con el que se expresó en la última derrota frente a Tigre en ese recinto. Ahora, toda la presión será para los 11 que elija el estratega para su despedida.

Los números de Gallardo en su segundo ciclo en River

Después de los 14 títulos que consiguió entre 2014 y 2022, el Muñeco regresó a Núñez en agosto de 2024 para reemplazar a Martín Demichelis, quien justamente había sido su sucesor. Desde entonces, dirigió en 84 partidos, con 35 victorias, 32 empates y 17 derrotas, de las cuales 13 fueron en los últimos 20 encuentros disputados.

DATOS CLAVE

Marcelo Gallardo no recibió mensajes de apoyo de ningún jugador del plantel actual .

no recibió mensajes de apoyo de ningún . Ningún integrante del equipo interactuó con el posteo de Instagram de 817.000 me gusta .

. Los exjugadores como Borja y De La Cruz sí comentaron la publicación del DT.

