No se vio en TV: los jugadores de River que no saludaron a Gallardo y a su cuerpo técnico al final del partido

La noche de Marcelo Gallardo fue muy diferente a la de los jugadores de River. El Monumental ovacionó al DT siempre que pudo, mientras repudiaba al plantel, incluso después de la victoria 3 a 1 sobre Banfield. En el medio de los rumores de un vestuario roto, la imagen del Muñeco yéndose casi sin despedirse de sus dirigidos no pasó desapercibida.

Luego del pitazo final, el estratega ingresó al campo de juego y se dirigió hacia la posición del equipo arbitral. En el camino se encontró con Lucas Martínez Quarta, a quien le dio un abrazo, y Rodrigo Auzmendi, del Taladro. Luego de saludar a Mastrangelo y compañía, se retiró del verde césped casi sin mirar a sus ahora ex dirigidos.

Otra imagen llamativa fue la de Matías Biscay, quien sí se quedó a esperar al plantel mientras llovían los silbidos. El ayudante de campo dejó pasar a varios futbolistas (Paulo Díaz, Salas, Colidio, Driussi, Galoppo, entre otros) y recién comenzó a saludar a otros como Rivero, Montiel, Viña, Moreno, Subiabre, Ruberto, Vera, Freitas, Páez y Beltrán.

La imagen del primer gol de la jornada también fue extraña. Mientras Martínez Quarta iba a dedicarle el gol al DT, ninguno de los suplentes se paró para aplaudir el 1-0 (algo habitual en todos los equipos) ni para sumarse al abrazo grupal para el Muñeco.

Las imágenes del no saludo de Gallardo y Biscay

Martínez Quarta: “Le fallamos a Gallardo”

Tras el partido, el defensor fue muy autocrítico por lo sucedido en los últimos encuentros: “Volvimos para ser campeones y para ganar. Podemos tener buenos y malos momentos, pero yo siempre voy a dejar todo por esta camiseta. Al cuerpo técnico se lo hemos dicho, creemos que de un modo u otro le hemos fallado“.

“Hay que hacerse responsables y convivir con esto; ahora hay que mirar para adelante. “Son muchas emociones juntas, muchoiagradecimiento hacia él. Creo que no merecía irse así, estamos muy dolidos con eso“, concluyó.

Qué dijo Gallardo tras el partido

Sin responder preguntas, el Muñeco se sentó en la sala de prensa y soltó: “Voy a ser muy breve. Simplemente agradecer, gracias a la gente sobre todo por una noche más de amor incondicional. Retribuir todo ese cariño a veces es muy difícil así que lo quiero transmitir desde acá”.

“Gracias a ustedes (a los periodistas) por el respeto que han tenido conmigo, sobre todo a la mayoría de los que han estado acompañándome en estos dos ciclos que hemos estado y a algunos otros en mi época de jugador. Gracias por ese respeto”, agregó.

Y continuó: “A River decirle que mañana estaré buscando a mi hijo al colegio que viene acá así que no me voy a despedir. Esas con las cosas que tiene este lugar mágico, en ese sentido voy a estar muy pendiente de lo que pase en este club durante el tiempo que esté afuera“.

“Que tengan un buen año, les deseo de todo corazón al club, a este plantel y a la dirigencia que se pueda reponer y volver a ponerse de pie para lo que viene”, cerró.

