Cómo está compuesto el cuerpo técnico de Eduardo Coudet, el entrenador que tiene todo acordado con River

En Núñez todos los caminos conducen al Chacho. Apenas 24 horas después del sacudón que significó el adiós de Marcelo Gallardo, la dirigencia de River se movió con extrema rapidez y, según pudo confirmar Bolavip, ya alcanzó un acuerdo de palabra para que Eduardo Coudet se convierta en el nuevo entrenador del Millonario.

Mientras se ultiman los detalles para destrabar su salida del Deportivo Alavés de España y que así pueda emprender su viaje hacia la Argentina, en el Monumental ya comenzaría la cuenta regresiva. El ex DT de Racing desembarcaría con un cuerpo técnico de su más absoluta confianza, un grupo de trabajo que lo acompañó en los últimos años y que, salvo un cargo puntual, se mantendría intacto en caso de finalmente iniciar una nueva etapa en River.

Uno por uno, los nombres del cuerpo técnico de Coudet

Aunque todavía no hay indicios sobre posibles modificaciones de última hora, todo indica que el Chacho llegaría a Núñez rodeado por los mismos nombres que lo secundan actualmente en el equipo vasco.

La mano derecha principal de Coudet es Patricio Graff, quien asumió ese rol desde el desembarco del cuerpo técnico en el Alavés. Desde el mismo momento, en esa función de asistente también se desempeña Carlos Miguel Fernández, otra pieza clave en el armado diario.

Siguiendo con los nombres, llegan los encargados del aspecto físico, un sello distintivo y no negociable en la intensidad que proponen los equipos del Chacho. Para lograrlo, los jugadores de River pasarían a estar bajo las órdenes de Octavio Manera y Guido Cretari, una dupla de confianza que acompaña al entrenador desde, al menos, su ciclo en Racing.

El puesto que Coudet deberá modificar

A diferencia del resto de sus colaboradores, Coudet llegaría a la Argentina con el cargo de entrenador de arqueros acéfalo. Actualmente, ese rol en el conjunto español le pertenece a Javier Barbero, quien es un empleado fijo del club desde 2019 y que continuaría en sus funciones en Europa pese a la partida del DT argentino.

De todas formas, el Chacho no tendría de qué preocuparse porque la solución ya podría estar esperándolo en el River Camp y tiene un peso histórico innegable: Marcelo Barovero. Trapito asumió como entrenador de arqueros del primer equipo a principios de este año y la dirigencia tiene decidido que la salida de Gallardo no afecte en absoluto su continuidad en la institución.

Así estaría compuesto el próximo cuerpo técnico de River

Entrenador: Eduardo Coudet

Ayudante de campo: Patricio Graff

Ayudante de campo: Carlos Miguel Fernández

Preparador físico: Octavio Manera

Preparador físico: Guido Cretari

Entrenador de arqueros: a definir

