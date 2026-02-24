Los 6 jugadores que llegaron a River de la mano de Gallardo y que con su salida quedaron en la cuerda floja

El ‘Mundo River’ se encuentra completamente revolucionado como consecuencia de la renuncia de Marcelo Gallardo como director técnico. Luego de una nueva derrota caracterizada por la falta de idea de juego y la inexistencia de rumbo futbolístico, el Muñeco consideró, después de algunas horas de reflexión, que no había salida en el horizonte.

Mediante un emotivo video, Gallardo les comunicó a los hinchas su decisión de no continuar al frente del banco de suplentes de la entidad de Núñez. Como no podía ser de otra manera, esta novedad movilizó a todos y cada uno de los fanáticos, quienes, en su gran mayoría, volvieron a expresarle su agradecimiento al estratega.

Naturalmente, esta determinación del Muñeco también generó movimientos dentro del plantel profesional. De hecho, hay un número importante de nombres propios que recalaron a River de su mano, en medio de grandes inversiones de dinero. Y, ahora, debido a sus bajos rendimientos, quedaron en la cuerda floja y con chances de irse.

Si bien cada caso es independiente y generalizar no va de la mano con el criterio adecuado para estos contextos, hay seis futbolistas que fueron pedidos por Gallardo y que llegaron gracias a su solicitud. De todos modos, después de un tiempo considerable en el club, nunca pudieron responder de la mejor manera y ahora quedaron en jaque.

En primera instancia hay que hablar de Fabricio Bustos, un lateral derecho que coqueteó con River en reiteradas oportunidades y que siempre fue del agrado de Gallardo. Sin embargo, la realidad indica que el carrilero surgido de Independiente jamás pudo estar a la altura de las circunstancias, lesionándose repetidamente y quedando a la sombra de Gonzalo Montiel.

Fabricio Bustos nunca rindió en River. (Foto: Getty)

En paralelo, un caso muy nítido es el de Kevin Castaño, el jugador más caro en toda la historia de River, teniendo en cuenta que se desembolsaron casi 20 millones de dólares por sus servicios. Lo cierto es que el mediocampista colombiano no terminó aportando en ninguna faceta del juego y en la actualidad está totalmente relegado.

En una situación parecida se encuentra Juan Carlos Portillo, un jugador que había rendido medianamente en Talleres de Córdoba y que llegó a River sin tener un objetivo determinado en torno a la posición elegida para su desempeño. Nunca rindió e inclusive viene de protagonizar una severa lesión, por lo que su futuro quedó muy condicionado.

Giuliano Galoppo no escapa, en lo más mínimo, a esta realidad. También merodeó durante varios mercados de pases en la órbita de Gallardo y terminó llegando, generando mucha ilusión entre los hinchas. Más allá de que se despachó con algunos goles, no pudo encontrar continuidad y las críticas no demoraron en hacerse presentes.

¿Y qué decir de Maximiliano Meza? Es cierto que llegó como un refuerzo de jerarquía como consecuencia de su trayectoria, la cual incluye una presencia mundialista, pero los constantes problemas físicos y las inconsistencias en torno a sus actuaciones le jugaron una mala pasada. Tal es así que lleva un largo tiempo inactivo.

Por último, hay que mencionar, sin ningún tipo de dudas, el caso de Maximiliano Salas. Su llegada a River implicó rotura de relaciones con Racing y un gran gasto de dinero. Pero, más allá de un buen inicio, el atacante se introdujo en un pozo realmente profundo del que todavía no puede salir. Incluso, el físico no lo está ayudando.

