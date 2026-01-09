El padre de Franco Carboni habló por primera vez de su efímero paso por River: “Gallardo le dijo que se quede a pelear”

Uno de los fichajes más insólitos en toda la historia del fútbol argentino tiene nombre y apellido: Franco Carboni. Lo que parecía ser una oportunidad para vestir la camiseta de River y tener un ambicioso comienzo de carrera en 2024, terminó convirtiéndose en un inesperado paso fugaz. Tan efímero fue, que no jugó ningún partido oficial y apenas un mes después ya se había ido.

El defensor surgido de las divisiones inferiores de Lanús pero que emigró tempranamente a Inter de Milán, salió a préstamo en busca de rodaje en un equipo más que competitivo. Con ese objetivo, Martín Demichelis solicitó su incorporación al Millonario pero en ese mismo mes fue desvinculado y se dio el regreso de Marcelo Gallardo como entrenador y todo cambió…

Lo cierto es que este viernes Ezequiel Carboni brindó una entrevista exclusiva con DSports en la que hizo referencia a dicha cuestión. “De afuera pareció desprolijo lo que hizo River con Franco“, manifestó su padre en primera instancia en cuanto a su breve traspaso. Inmediatamente después, el ex futbolista y actual director técnico, se tomó un segundo y aclaró: “Pero River se comportó bien“.

Franco Carboni, durante su presentación como jugador de River.

El ahora ayudante de campo de la Reserva de Talleres, volvió a hacer hincapié en cómo sucedió toda la trama de esta novela. “Franco llega con Martín Demichelis, por pedido de él“, expresa en forma de contexto a la situación. “Después viene Marcelo Gallardo y le preguntó si lo iba a considerar y le dijo que se quede a pelear”, agregó para dar a conocer la postura del que sería su nuevo DT.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el papá del joven lateral izquierdo amplió su discurso al respecto. Para aportar aún más detalles de ese insólito fichaje que solo duró unos días, Ezequiel sentenció: “Pero Franco sabiendo que estaba Marcos Acuña, decidió irse“. Y por si todavía quedaban dudas, volvió a insistir y aseguró: “Fue una cosa del jugador“.

Franco Carboni y su hermano Valentín, durante un Empoli ante Genoa. (Getty Images)

Exactamente 40 días duró su estadía en River, mientras que llegó bajo la conducción de Demichelis y se produjo su desvinculación y el posterior arribo de Gallardo. En ese preciso momento, Franco decidió volver a Inter de Milán para volver a salir cedido. A mediados de 2024, pasó durante un año a Venezia y en esta temporada actual volvió a estar a préstamo pero en Empoli.

