Luego de la consagración de River en el Trofeo de Campeones al vencer a Rosario Central por 2 a 0, Claudio Echeverri -quien tuvo su primera titularidad en el Millonario- comunicó una noticia que sacudió a todo el club de Núñez, al expresar que no iba a renovar su contrato y se iría de River en los próximos meses: “Mi representante habló con el presidente. No voy a renovar pero me voy a quedar un año o seis meses para disfrutar acá, después vemos qué pasa. No voy a renovar, pero sí me voy a quedar“, sentenció el “Diablito”.

Lógicamente, tras sus declaraciones, desde el Mundo River salieron Jorge Brito y Martín Demichelis a defenderlo y a contextualizar su testimonio, mientras que los hinchas riverplatenses se mostraron anonadados por los dichos de su jóven promesa. En paralelo, los clubes que ya estaban interesados en su ficha agilizaron para hacerse con sus servicios sabiendo que no iba a renovar en River, y entre ellos, quien más se movió fue el Manchester City.

Según informó el periodista Fabrizio Romano, el conjunto inglés ya entabló charlas con el Millonario y con el entorno de Claudio Echeverri, y en las últimas horas, las mismas se intensificaron fuertemente, ya que los Citizens llegaron a Núñez con una oferta y un plan concreto.

El mismo jornalista italiano, especializado en fichajes, reveló que Manchester City pretende ofrecerle a River un monto superior a los 20 millones de euros, pero que no llegaría al monto de su cláusula de rescisión de €25.000.000 debido a que la intención de ambas partes es negociar el pase del talentoso jugador de 17 años.

Además, por la buena relación con el Millonario desde la venta de Julián Álvarez -y el éxito que dicha negociación tuvo-, Romano confirmó que lo que pretende hacer el City es adquirir su pase en los próximos días, con un monto cercano al mencionado, y dejarlo cedido en River.

Aún resta definirse si dicho préstamo sería por seis meses o por un año, pero sería la misma estrategia que las dos partes realizaron cuando se efectuó la transferencia de Álvarez en 2022. Según la información brindada por Fabrizio Romano, las negociaciones se encuentran en “etapas finales“, por lo que su fichaje por el City podría confirmarse en las próximas horas. Tic Tac.

¿River se quedará con un porcentaje del pase Echeverri?

Fabrizio Romano no aclaró esta cuestión en su información de última hora, pero River pretende quedarse con un % de su ficha, ya que es una política de venta que el equipo de Núñez tiene con la dirigencia actual. Esto se ve reflejado en las salidas de Julián Álvarez, Enzo Fernández y Lucas Beltrán, las ventas más prominentes que el Millonario ha tenido en los últimos mercados de pases. Con Echeverri, buscarían acordar una negociación similar.

Los números de Claudio Echeverri en River

En total, el “Diablito” disputó 6 partidos con la camiseta de River, en los que no anotó goles y aportó una asistencia, además de ganar dos títulos.