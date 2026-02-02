El plan de River con Kendry Páez de cara al duelo con Tigre por el Torneo Apertura

Tras el empate en Arroyito, no hay tiempo que perder para River, quien ya puso la cabeza en el cruce del próximo sábado ante Tigre, en el Monumental, por la cuarta fecha del Torneo Apertura. Y con una semana de trabajo por delante, una de las grandes novedades pasa por Kendry Páez. Es que el joven ecuatoriano cuenta con chances concretas de ser convocado y sumar sus primeros minutos oficiales partiendo desde el banco de suplentes.

A sabiendas de la posibilidad del debut, el propio Páez tampoco saca el pie del acelerador. Mientras el grueso del plantel que viajó a Rosario para enfrentar a Central gozó de día libre este lunes, el joven de 18 años continuó trabajando en el predio de Ezeiza junto a los futbolistas que no fueron convocados o que se entrenan de manera diferenciada, como es el caso de Maías Viña (cumplió fecha de suspensión).

Bajo esa sintonía, la idea del cuerpo técnico es clara: que el ecuatoriano se adapte de la mejor forma posible al fútbol argentino y a los movimientos del equipo. Si bien llega con una importante base física debido a su estadía en Europa, el principal desafío pasa por la puesta a punto futbolística: tan solo sumó 11 minutos en lo que va del año, lo cual motivaría a Gallardo a llevarlo de a poco, sin apurar los tiempos.

Kendry Páez, a la espera de jugar su primer partido con River (Prensa River).

Aún con varios días de trabajo por delante antes del duelo con el Matador, el Muñeco evaluará la evolución de Páez en cada práctica para definir si finalmente integra la lista de concentrados. En el mejor de los escenarios, el ecuatoriano arrancaría como alternativa, una carta para cambiar el partido desde el banco de suplentes.

El panorama al que se enfrenta Kendry Páez

Pese a que todavía debe recibir el visto bueno de Gallardo, el contexto que atraviesa River en ofensiva le juega a favor para que su debut se haga posible: con Sebastián Driussi desgarrado, y Facundo Colidio junto a Maximiliano Salas en un irregular momento, Páez podría emerger como una respuesta sólida para generar desequilibrio con Juan Fernando Quintero, la única carta consolidada. Por lo pronto, ante Tigre podría darse el primer capítulo que permitirá sacar conclusiones.

Publicidad

Publicidad

ver también Números que alarman a Gallardo y todo River: hace cuánto que Colidio, Salas y Driussi no marcan un gol

ver también Gallardo le respondió a Paulo Díaz tras confirmar que se queda en River: “Redoblar esfuerzos”

Datos clave