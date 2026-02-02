Números que alarman a Gallardo y todo River: hace cuánto que Colidio, Salas y Driussi no marcan un gol

River mostró una cara totalmente diferente a la de 2025 en estos tres primeros partidos oficiales de 2026. Es un equipo más sólido en defensa, el mediocampo fluye más con el equilibrio que le aportaron Moreno y Vera, mientras que Galván y Quintero se ocupan de la parte creativa, pero las falencias en ataque siguen siendo las mismas del año pasado.

En este mercado de pases, River reforzó fuertemente la mitad de la cancha, también el lateral izquierdo y buscó desequilibrio creativo e los últimos metros con el arribo de Kendry Páez, pero donde no movió fichas fue en la delantera. Las opciones que sigue teniendo Marcelo Gallardo para armar la delantera son las mismas que en 2025: Colidio, Salas y Driussi pelean por la titularidad, mientras que Subiabre y Ruberto esperan su oportunidad.

En la conferencia de prensa posterior al empate 0 a 0 ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito, Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa y se refirió a la ofensiva: “No es que no queremos traer un delantero, no hay uno en el mercado que pueda venir y acoplarse a nuestro funcionamiento. Estuvimos en el mercado y seguimos pero es difícil encontrar jugadores para River, aun cuando son probados, tenés que venir ponerte la camiseta y responder”.

“No es traer por traer, intento ser cauto, ver en los chicos evoluciones, qué nos pueden dar en la competencia por los puntos, ser un recambio de frescura, es un período hasta mitad de año donde tengo un plantel para pelear y jugar de la manera en la que lo estamos haciendo y sostenerlo. Que River tiene que traer un 9 es una opinión facilista. Intentaremos seguir, convencidos de que este plantel nos dará las soluciones“, completó Gallardo.

En River preocupa la falta de gol, al menos de sus delanteros. En las tres fechas que se jugaron el Apertura, el Millonario le ganó 1 a 0 a Barracas Central con gol de Montiel, mientras que por la segunda jornada fue 2 a 0 a Gimnasia con un doblete de Juanfer. Los números son preocupantes, los tres delanteros principales del Millonario no marcan hace meses y esa estadística empieza a pesar.

¿Cuándo fue la última vez que los delanteros de River convirtieron?

Facundo Colidio

Desde el 21 de julio de 2025 que Facundo Colidio no marca un gol oficial con la camiseta de River. Desde entonces pasaron 21 partidos. Marcelo Gallardo suele ubicarlo casi como extremo por izquierda, lo cual limita las posibilidades del ex Tigre, pero así y todo, su desempeño es pobre desde hace meses.

Facundo Colidio. (Foto: Prensa River).

Maximiliano Salas

Si bien tuvo un comienzo prometedor en River, Maximiliano Salas se fue diluyendo. El empeño habitual que suele mostrar, peleando con los defensores rivales, no se ve reflejado en lo verdaderamente importante para un delantero: hacer goles. La última vez que el correntino marcó de manera oficial fue el pasado 2 de octubre de 2025, fue ante Racing por la Copa Argentina, desde entonces pasaron 10 encuentros.

Maximiliano Salas. (Foto: Getty).

Sebastián Driussi

Quien tampoco está fino en la definición es Sebastián Driussi. El Gordo no se anota en la red desde el 21 de agosto de 2025, cuando le marcó a Libertad de Paraguay por la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores. En total, son 13 partidos sin marcar para el oriundo de San Justo.

Sebastián Driussi. (Foto: Getty).

