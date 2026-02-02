Gallardo le respondió a Paulo Díaz tras confirmar que se queda en River: “Redoblar esfuerzos”

El pasado domingo, en una jornada repleta de polémicas, River igualó 0 a 0 con Rosario Central en el duelo correspondiente a la tercera fecha de la Zona B del Torneo Apertura. Marcelo Gallardo sorprendió a propios y extraños cuando decidió que el reemplazante del expulsado Matías Viña -en el lateral izquierdo- sea Lautaro Rivero, que suele desempeñarse como marcador central, por lo que su lugar lo ocupó Paulo Díaz, que no venía siendo tenido en cuenta.

Paulo Díaz tuvo un 2025 para el olvido, con fallos groseros en partidos importantes. De hecho, en los últimos partidos del año, Marcelo Gallardo lo había sacado del equipo titular, lo que daba a entender que no iba a ser tenido en cuenta para 2026, pero finalmente eso no fue así. El chileno se quedó a pelear por un puesto y la realidad es que ante Rosario Central fue el mejor del Millonario.

Gallardo habló del presente de Paulo Díaz

En conferencia de prensa, Marcelo Gallardo se refirió a la situación de Paulo Díaz, que volvió a jugar como titular luego del Superclásico del Clausura 2025 que se celebró el pasado domingo 9 de noviembre y dijo: “Si no lo hubiese visto bien a Paulo Díaz no hubiese jugado. A mí no me sorprende”.

“El jugador de River tiene que tener cabeza para bancarse cuando no juega y prepararse cuando está afuera, esa es la mentalidad que debe tener para sostenerse cuando no le toca. Redoblar esfuerzos y estar presente cuando el entrenador y el equipo te necesitan. Hoy estuvo presente“, completó el Muñeco.

¿Qué había dicho Paulo Díaz?

Minutos atrás, en diálogo con TNT Sports, el marcador central chileno había dicho: “En este mercado me quedo. Después puede pasar cualquier cosa, pero hablé con el entrenador y le dije que tenía ganas de seguir. Cuando me dijeron que me tenía que ir, me dije a mi mismo que tenía que trabajar bien por el destino al que fuera, y creo que lo hice de la mejor manera. Creo que le di vuelta la mano al técnico y estoy acá, contento“.

