El regreso clave que puede tener River para visitar a Rosario Central por el Torneo Apertura

En el marco de la tercera fecha del Grupo B del Torneo Apertura, el próximo domingo River visita a Rosario Central en Gigante de Arroyito con el objetivo de sumar una nueva victoria que le permita seguir con puntaje perfecto y consolidar al equipo en el inicio de la temporada.

Para este encuentro, el entrenador del Millonario, Marcelo Gallardo, deberá hacer un cambio obligado debido a que no podrá contar con Matías Viña, quien fue expulsado contra Gimnasia de La Plata por doble amarilla. Además, podría recuperar a un futbolista clave en el XI titular.

Es que, ante la necesidad de suplir el lateral izquierdo, Marcos Acuña está recuperado del traumatismo en su pie izquierdo y se sumará a los entrenamientos junto al resto del plantel para ser evaluado por el cuerpo técnico y sumarse a la convocatoria para viajar a Rosario a enfrentar al Canalla.

De esta manera, el ‘Huevo’ no solo podría ser convocado, sino que también volver a jugar como titular tras más de dos meses. La última vez que sumó minutos fue en la eliminación ante Racing en el Cilindro de Avellaneda por los octavos de final del Torneo Clausura 2025.

Marcos Acuña reaparecería contra Rosario Central.

Así las cosas, en los próximos dos entrenamientos Acuña será evaluado y Gallardo definirá si cuenta con él para que sea titular, o si busca otra opción para el lateral izquierdo para reemplazar al expulsado Viña, quien deberá cumplir con una fecha de suspensión.

Por otro lado, la segunda opción en esta posición será Facundo González, el central de 19 años que se desempeña en la Reserva y que hizo su debut en el primer equipo en el amistoso ante Millonarios, en el que disputó 63 minutos, hasta que fue reemplazado por Viña.

La posible formación de River para enfrentar a Rosario Central

El Millonario saldría a la cancha con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

